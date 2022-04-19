Казахстан увеличит экспорт нефти в Россию и Китай

В соответствии с графиком поставок нефти, утвержденным Министерством энергетики Республики Казахстан, в апреле объем экспорта карачаганакской нефти по участку «Атырау – Самара» магистрального нефтепровода «Узень – Атырау – Самара» запланирован на уровне 154,7 тыс. тонн, кашаганской нефти – 60 тыс. тонн. AO «КазТрансОйл»

По информации компании, предполагаемый объем транспортировки кашаганской нефти на экспорт в Китай по нефтепроводу «Атасу – Алашанькоу» составит 40 тыс. тонн.

20 марта в Новороссийске шторм на Черном море повредил один из причалов Каспийского трубопроводного консорциума.

Новость по теме Шторм на Черном море повредил один из причалов Каспийского трубопроводного консорциума

19 апреля заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев в кулуарах правительства назвал примерные цифры по потерям для страны от ЧП на Каспийском трубопроводном консорциуме.