16:52 19.04.2022
Казахстан увеличит экспорт нефти в Россию и Китай
Фото: pxhere
Казахстан увеличит поставки нефти в Россию и Китай. Это связано с перераспределением нефти с Каспийского трубопроводного консорциума, передает Zakon.kz.
В соответствии с графиком поставок нефти, утвержденным Министерством энергетики Республики Казахстан, в апреле объем экспорта карачаганакской нефти по участку «Атырау – Самара» магистрального нефтепровода «Узень – Атырау – Самара» запланирован на уровне 154,7 тыс. тонн, кашаганской нефти – 60 тыс. тонн. AO «КазТрансОйл»
По информации компании, предполагаемый объем транспортировки кашаганской нефти на экспорт в Китай по нефтепроводу «Атасу – Алашанькоу» составит 40 тыс. тонн.
20 марта в Новороссийске шторм на Черном море повредил один из причалов Каспийского трубопроводного консорциума.
Шторм на Черном море повредил один из причалов Каспийского трубопроводного консорциума
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