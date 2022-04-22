Ericsson Nikola Tesla может подать иск в арбитражный суд против Казахстана – адвокат Биртанова

Об этом адвокат экс-министра написал на своей странице в Facebook.

Хорватский филиал шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson (Nikola Tesla. – Прим. ред.) заявил, что может возбудить арбитраж против Казахстана в связи с контрактом на 21,5 млн долларов на информационную платформу здравоохранения (Министерства здравоохранения РК. – Прим. ред.), который привел к уголовному преследованию против бывшего министра (Елжана Биртанова. – Прим. ред.). Нурлан Бейсекеев

Напомним, в июне 2021 года адвокат бывшего министра здравоохранения РК Елжана Биртанова Дмитрий Куряченко заявил, что Казахстан могут втянуть в международный скандал.

Минздрав в 2015 году заключил контракт с хорватской фирмой Ericsson Nikola Tesla на поставку информационной платформы за 17,8 млн долларов. Ericsson Nikola Tesla – крупная всемирно известная компания с устоявшейся репутацией.

Экс-министр и бывший вице-министр здравоохранения Елжан Биртанов и Олжас Абишев оказались на скамье подсудимых по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию Платформы информатизации Минздрава, которую создала хорватская компания Ericsson Nicola Tesla.

Елжан Биртанов находится под следствием с ноября 2020 года. В Сети запускали несколько петиций и обращений о прекращении уголовного преследования экс-министра здравоохранения.