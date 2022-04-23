Вице-глава МИИР освобожден от должности за несвоевременное исполнение поручений Токаева
За несвоевременное исполнение поручений главы государства по ремонту автодорог в ЗКО постановлением правительства от занимаемой должности освобожден вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что виновные в срыве установленных сроков ремонта дорог в Западном Казахстане должны быть наказаны.
Глава государства поручил правительству и акимату области незамедлительно принять все необходимые меры для исправления ситуации с дорогами в регионе.
Берик Камалиев родился 13 ноября 1950 года.
В разные годы работал на различных должностях, в том числе в коммерческих структурах:
начальник Карагандинского областного управления автомобильных дорог (2001-2004);
советник премьер-министра (2004-2005);
председатель Комитета развития транспортной инфраструктуры Министерства транспорта и коммуникаций (06.2005 – 02.2006);
заместитель акима Карагандинской области по вопросам агропромышленного комплекса, предпринимательства, охраны окружающей среды, земельных отношений (02.2006 – 05.2006);
первый замакима Карагандинской области (05.2006);
председатель правления Социально-предпринимательской корпорации «Сары-Арка» (24.02.2009 – 04.2010);
вице-министр индустрии и новых технологий (04.2010 – 04.2011);
министр транспорта и коммуникаций (12.04.2011 – 21.01.2012);
председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол» (06.2014 – 01.2015);
вице-президент АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (30.01.2015 – 07.2016);
вице-министр по инвестициям и развитию (07.2016 – 03.2019);
вице-министр индустрии и инфраструктурного развития (с 03.2019).