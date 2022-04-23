Вице-глава МИИР освобожден от должности за несвоевременное исполнение поручений Токаева

За несвоевременное исполнение поручений главы государства по ремонту автодорог в ЗКО постановлением правительства от занимаемой должности освобожден вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что виновные в срыве установленных сроков ремонта дорог в Западном Казахстане должны быть наказаны.

Глава государства поручил правительству и акимату области незамедлительно принять все необходимые меры для исправления ситуации с дорогами в регионе.

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Берик Камалиев родился 13 ноября 1950 года.

В разные годы работал на различных должностях, в том числе в коммерческих структурах: