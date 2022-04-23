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Законодательство РК
14:20 23.04.2022

Вице-глава МИИР освобожден от должности за несвоевременное исполнение поручений Токаева

вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Фото: пресс-служба премьер-министра РК
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что виновные в срыве установленных сроков ремонта дорог в Западном Казахстане должны быть наказаны, сообщает Zakon.kz.

За несвоевременное исполнение поручений главы государства по ремонту автодорог в ЗКО постановлением правительства от занимаемой должности освобожден вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что виновные в срыве установленных сроков ремонта дорог в Западном Казахстане должны быть наказаны.

Глава государства поручил правительству и акимату области незамедлительно принять все необходимые меры для исправления ситуации с дорогами в регионе.

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Берик Камалиев родился 13 ноября 1950 года.

В разные годы работал на различных должностях, в том числе в коммерческих структурах:

  • начальник Карагандинского областного управления автомобильных дорог (2001-2004);

  • советник премьер-министра (2004-2005);

  • председатель Комитета развития транспортной инфраструктуры Министерства транспорта и коммуникаций (06.2005 – 02.2006);

  • заместитель акима Карагандинской области по вопросам агропромышленного комплекса, предпринимательства, охраны окружающей среды, земельных отношений (02.2006 – 05.2006);

  • первый замакима Карагандинской области (05.2006);

  • председатель правления Социально-предпринимательской корпорации «Сары-Арка» (24.02.2009 – 04.2010);

  • вице-министр индустрии и новых технологий (04.2010 – 04.2011);

  • министр транспорта и коммуникаций (12.04.2011 – 21.01.2012);

  • председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол» (06.2014 – 01.2015);

  • вице-президент АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (30.01.2015 – 07.2016);

  • вице-министр по инвестициям и развитию (07.2016 – 03.2019);

  • вице-министр индустрии и инфраструктурного развития (с 03.2019).

Данияр Кунафин
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