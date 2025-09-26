#АЭС в Казахстане
Политика

Ержан Казыхан освобожден от должности помощника Токаева

Ержан Казыхан, освобождение, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 09:01 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев продолжает кадровые перестановки. Сегодня, 26 сентября 2025 года, он освободил Ержана Казыхана от должности помощника главы государства, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ был опубликован в Telegram–канале Акорды:

"Указом главы государства Казыхан Ержан Хозеулы освобожден от должности помощника президента Республики Казахстан по международным вопросам".

Другим указом Ержан Казыхан назначен постоянным представителем Казахстана при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве (Швейцария).

Еще одним указом Ерлана Алимбаева освободили от этой должности.

Ержан Казыхан родился 21 августа 1964 года в Алматы.

В 1987 году окончил Ленинградский государственный университет. Кандидат исторических наук.

1989-1992 гг. – второй, первый секретарь протокольно-политического отдела Министерства иностранных дел РК.

1992-1995 гг. – заведующий отделом, заместитель начальника Управления Государственного протокола Министерства иностранных дел Казахстана.

1995-1999 гг. – первый секретарь, советник постоянного представительства РК при ООН в Нью-Йорке.

1999-2003 гг. – директор Департамента многостороннего сотрудничества Министерства иностранных дел.

2003-2007 гг. – постоянный представитель РК при ООН в Нью–Йорке; чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Кубе по совместительству.

2007-2008 гг. – заместитель министра иностранных дел РК.

2008 г. – помощник президента.

2009-2011 гг. – чрезвычайный и полномочный посол РК в Австрии, постоянный представитель Казахстана при международных организациях в Вене.

2011 г. – заместитель министра иностранных дел Казахстана.

2011-2012 гг. – министр иностранных дел Казахстана.

2012-2014 гг. – помощник президента РК

2014-2017 гг. – чрезвычайный и полномочный посол РК в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, чрезвычайный и полномочный посол РК в Ирландии и Исландии по совместительству.

2017-2021 гг. – чрезвычайный и полномочный посол РК в Соединенных Штатах Америки.

2021-2022 гг. – специальный представитель президента РК по международному сотрудничеству.

2022-2023 гг. – заместитель руководителя Администрации президента РК – специальный представитель президента РК по международному сотрудничеству.

С 1 сентября 2023 года являлся помощником президента по международным вопросам.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Также сегодня Ермека Кошербаева назначили новым главой Министерства иностранных дел Казахстана. Другим указом Токаева Мурат Нуртлеу теперь является помощником президента. Его освободили от должности заместителя премьер-министра – министра иностранных дел.

