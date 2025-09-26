Ержан Казыхан освобожден от должности помощника Токаева
Соответствующий документ был опубликован в Telegram–канале Акорды:
"Указом главы государства Казыхан Ержан Хозеулы освобожден от должности помощника президента Республики Казахстан по международным вопросам".
Другим указом Ержан Казыхан назначен постоянным представителем Казахстана при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве (Швейцария).
Еще одним указом Ерлана Алимбаева освободили от этой должности.
Ержан Казыхан родился 21 августа 1964 года в Алматы.
В 1987 году окончил Ленинградский государственный университет. Кандидат исторических наук.
1989-1992 гг. – второй, первый секретарь протокольно-политического отдела Министерства иностранных дел РК.
1992-1995 гг. – заведующий отделом, заместитель начальника Управления Государственного протокола Министерства иностранных дел Казахстана.
1995-1999 гг. – первый секретарь, советник постоянного представительства РК при ООН в Нью-Йорке.
1999-2003 гг. – директор Департамента многостороннего сотрудничества Министерства иностранных дел.
2003-2007 гг. – постоянный представитель РК при ООН в Нью–Йорке; чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Кубе по совместительству.
2007-2008 гг. – заместитель министра иностранных дел РК.
2008 г. – помощник президента.
2009-2011 гг. – чрезвычайный и полномочный посол РК в Австрии, постоянный представитель Казахстана при международных организациях в Вене.
2011 г. – заместитель министра иностранных дел Казахстана.
2011-2012 гг. – министр иностранных дел Казахстана.
2012-2014 гг. – помощник президента РК
2014-2017 гг. – чрезвычайный и полномочный посол РК в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, чрезвычайный и полномочный посол РК в Ирландии и Исландии по совместительству.
2017-2021 гг. – чрезвычайный и полномочный посол РК в Соединенных Штатах Америки.
2021-2022 гг. – специальный представитель президента РК по международному сотрудничеству.
2022-2023 гг. – заместитель руководителя Администрации президента РК – специальный представитель президента РК по международному сотрудничеству.
С 1 сентября 2023 года являлся помощником президента по международным вопросам.
Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.
Также сегодня Ермека Кошербаева назначили новым главой Министерства иностранных дел Казахстана. Другим указом Токаева Мурат Нуртлеу теперь является помощником президента. Его освободили от должности заместителя премьер-министра – министра иностранных дел.