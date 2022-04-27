Автор популярного романа «Бандитская Алма-Ата» рассказал о темной стороне 90-х

Оглядываясь назад в преддверии предстоящего 50-летия, алматинский писатель Сункар Умирбеков (он же — Шан Сапаров) сделал для себя вывод: заработать деньги можно всегда, другое дело, что способы для этого каждый человек выбирает сам.

Сункар в прошлом – профессиональный спортсмен, мастер спорта по кикбоксингу и боевому самбо. Он рассказывает, что видел немало случаев, как известные и не очень бойцы в 90-е годы ХХ века переходили на «темную» сторону.

Я считаю, что без знакомства, без рекомендации авторитетов попасть в этот мир было невозможно. Ко мне, слава Богу, не обращались. У меня отец – заслуженный журналист Казахстана, мама – историк. С детства было понимание ценностей, в 15 лет начал читать Коран, Тору, Библию. Я рос, как обычный мальчишка, где-то мог подраться по бытовым поводам, но с детства понимал, что такое хорошо и что такое плохо. Сункар Умирбеков

Писатель отмечает, что решение стать частью криминального мира его сверстники и товарищи по секциям чаще всего принимали не спонтанно. К этому их подталкивали обстановка и примеры, которые были перед глазами.

Сункар считает, что тяга к криминалу не может возникнуть у человека неожиданно, она зарождается с детства. Бывают преступления, совершенные в состоянии аффекта, но чаще всего такое решение зреет долгие годы. Конечно, росту преступности способствует и положение дел в государстве, говорит писатель.

Во времена СССР, не дай Бог, если совершалось убийство, показательно находили и наказывали. С развалом СССР в начале 90-х я видел, как среди бела дня одного коммерсанта запихивали в багажник. Это такая дикость, не поддается никакой логике. Тогда был правовой беспредел, а не рыночные отношения. Но зарождалось это все еще в 70-80-е годы, просто в 90-е все вылезло наружу, когда ослаб контроль. Сункар Умирбеков

Одно из самых известных произведений Сункара, пишущего под псевдонимом Шан Сапаров, – криминальный роман «Бандитская Алма-Ата».

Идея написать его возникла у Сункара в 2007 году после просмотра фильма Акана Сатаева «Рэкетир». Писатель захотел рассказать историю о судьбах людей в 90-е по-своему, раскрыть суть тех времен. Книга была написана за три месяца, по ее завершению Умирбеков задумался о том, как издать произведение, хотя вначале писал его как будто бы «для себя».

Ныне покойный известный казахстанский актер Фархат Абдраимов, один из близких друзей Сункара, стал одним из первых, кто прочитал роман «Бандитская Алма-Ата». Реакция была неожиданной для автора – актер оценил работу и сказал, что это готовый сценарий для фильма. На книжных полках «Бандитская Алма-Ата» появилась в 2019 году.

Роман я пытался создать правдоподобным, чтобы он соответствовал духу того времени, был реалистичным. На основе воспоминаний. Как и в любом художественном произведении, эта история на 90% является выдуманной, хоть и основанной на реальных событиях. Фантазия работает. Сункар Умирбеков

Фото: из личного архива Сункара Умирбекова

Писатель рассказал, что живет по строгому распорядку дня, активно занимается фитнесом. У него есть небольшой доход от уже изданных произведений, кроме того, он собирается перевести некоторые из них на английский язык.

Также Сункар Умирбеков зарабатывает тем, что пишет книги за других людей, отказываясь от авторских прав на них, занимается редактурой. Он отмечает, что хорошую книгу отличает грамотное композиционное построение, она должна быть захватывающей, наращивать интригу от главы к главе, подводить к кульминации.

Сам Сункар книги больше любит читать в бумажном виде. Говорит, что от электронных версий у него быстро устают глаза, и верит в то, что бумажные книги достаточно востребованы и сегодня.