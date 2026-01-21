#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
507.05
594.82
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
507.05
594.82
6.51
Культура и шоу-бизнес

Комментарии горят: подписчики восхищаются вечной красотой Баян Алагузовой

Баян Алагузова, актриса, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 11:49 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
В социальных сетях появился новый флешмоб – публикации с фото и видео, сделанными в 2016 году. К популярному тренду присоединилась и известный казахстанский продюсер Баян Алагузова, сообщает Zakon.kz.

21 января 2026 года актриса опубликовала серию архивных снимков со следующей подписью:

"Тренд! Мой шестнадцатый".

Подписчики после просмотра не могли не заметить изящность и безупречный стиль знаменитости.

  • Талия – огонь!
  • Сколько бы не было лет, красавица! Стиль, женственность, милота стабильны при любой ситуации и погоде.
  • Красавица!
  • Куколка.
  • Этот тренд выиграли вы абсолютно. Всегда выглядите шикарно.
  • Сильная и нежная, внешность куколки, а внутри мудрая, умная, человечность и душа красивая одновременно. Здоровья вам и творческих успехов!
  • Вечно юная.
  • Никогда меня так никто не вдохновлял, как я сама себя. Но вы тоже вошли в список тех женщин, которые вдохновляют. Успехов, Баян.
  • Какая вы роскошная женщина.
  • Эталон красоты.

Поддержала подругу и журналист Динара Сатжан.

Казахстанский музыкант Али Окапов также решил не отставать и уточнил, что его 2016 год был весьма интересным.

20 января 2026 года младшему сыну Асанали Ашимова исполнилось 18 лет. Об этом рассказала вдова казахстанского актера Багдат. Ашимова опубликовала совместное фото отца с сыном и оставила поздравление.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Как Баян Алагузову поздравили с Днем всех влюбленных
00:07, 14 февраля 2025
Как Баян Алагузову поздравили с Днем всех влюбленных
Дочки Баян Алагузовой растопили сердца подписчиков новым видео
19:41, 05 ноября 2025
Дочки Баян Алагузовой растопили сердца подписчиков новым видео
"Папины дочки": семейное фото Баян Алагузовой вызвало обсуждение в соцсетях
07:57, 22 августа 2025
"Папины дочки": семейное фото Баян Алагузовой вызвало обсуждение в соцсетях
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: