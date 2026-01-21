Комментарии горят: подписчики восхищаются вечной красотой Баян Алагузовой
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
В социальных сетях появился новый флешмоб – публикации с фото и видео, сделанными в 2016 году. К популярному тренду присоединилась и известный казахстанский продюсер Баян Алагузова, сообщает Zakon.kz.
21 января 2026 года актриса опубликовала серию архивных снимков со следующей подписью:
"Тренд! Мой шестнадцатый".
Подписчики после просмотра не могли не заметить изящность и безупречный стиль знаменитости.
- Талия – огонь!
- Сколько бы не было лет, красавица! Стиль, женственность, милота стабильны при любой ситуации и погоде.
- Красавица!
- Куколка.
- Этот тренд выиграли вы абсолютно. Всегда выглядите шикарно.
- Сильная и нежная, внешность куколки, а внутри мудрая, умная, человечность и душа красивая одновременно. Здоровья вам и творческих успехов!
- Вечно юная.
- Никогда меня так никто не вдохновлял, как я сама себя. Но вы тоже вошли в список тех женщин, которые вдохновляют. Успехов, Баян.
- Какая вы роскошная женщина.
- Эталон красоты.
Поддержала подругу и журналист Динара Сатжан.
Казахстанский музыкант Али Окапов также решил не отставать и уточнил, что его 2016 год был весьма интересным.
20 января 2026 года младшему сыну Асанали Ашимова исполнилось 18 лет. Об этом рассказала вдова казахстанского актера Багдат. Ашимова опубликовала совместное фото отца с сыном и оставила поздравление.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript