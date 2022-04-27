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Законодательство РК
13:59 27.04.2022

Казахстанских артистов и вайнеров будут наказывать за рекламу финпирамид

Казахстан Фото: Zakon.kz
Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов высказался о проблеме с финансовыми пирамидами в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.
Финпирамиды – это большая проблема во всех регионах страны. Люди верят в то, что рекламируют известные вайнеры, артисты, лидеры общественного мнения. Люди несут последние деньги, и затем мы видим результат.Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов

Спикер Мажилиса заявил, что соответствующий законопроект уже разработан и в ближайшее время его примут.

Я думаю, в ближайшее время мы примем законопроект. Как раз мы устанавливаем уголовную ответственность за действия вайнеров, артистов, которые рекламируют финансовые пирамиды, зная, что это мошенническая схема.Ерлан Кошанов

Напомним, в феврале 2022 года появилась информация о том, что вайнер Мейржан Туребаев, актеры Мейирхан Шерниязов и Азизжан Саидбаев подозреваются в создании и руководстве финансовой пирамидой.

11 апреля вкладчица финпирамиды совершила самодподжог у здания МВД в Нур-Султане.

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Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев, комментируя произошедшее, заявил, что потерпевшая совершила самоподжог с целью оказания давления на следственные органы.

20 апреля Туребаева и Шерниязова взяли под стражу на 10 суток.

Тамила Языкова
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