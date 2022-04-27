Казахстанских артистов и вайнеров будут наказывать за рекламу финпирамид

Финпирамиды – это большая проблема во всех регионах страны. Люди верят в то, что рекламируют известные вайнеры, артисты, лидеры общественного мнения. Люди несут последние деньги, и затем мы видим результат. Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов

Спикер Мажилиса заявил, что соответствующий законопроект уже разработан и в ближайшее время его примут.

Я думаю, в ближайшее время мы примем законопроект. Как раз мы устанавливаем уголовную ответственность за действия вайнеров, артистов, которые рекламируют финансовые пирамиды, зная, что это мошенническая схема. Ерлан Кошанов

Напомним, в феврале 2022 года появилась информация о том, что вайнер Мейржан Туребаев, актеры Мейирхан Шерниязов и Азизжан Саидбаев подозреваются в создании и руководстве финансовой пирамидой.

11 апреля вкладчица финпирамиды совершила самодподжог у здания МВД в Нур-Султане.

Новость по теме Вкладчица финпирамиды совершила самоподжог возле здания МВД в Нур-Султане

Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев, комментируя произошедшее, заявил, что потерпевшая совершила самоподжог с целью оказания давления на следственные органы.

20 апреля Туребаева и Шерниязова взяли под стражу на 10 суток.