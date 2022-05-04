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09:37 04.05.2022

«Кухонная дуэль»: кто из знаков зодиака готовит лучше других

гороскоп, кулинары Фото: pixabay
Не каждому дано приготовить не только вкусное, но и красивое блюдо. Астрологи уверены, что умение готовить зависит от знака зодиака, сообщает Zakon.kz.

К примеру, как отмечают эксперты, Овны не очень любят готовить и на кухню заходят крайне редко.

А вот Тельцы хорошо готовят, но делают это крайне редко. Астрологи считают, что во всем виновата лень.

Близнецы также умеют и любят готовить. Представители этого знака зодиака любят готовить что-то новенькое и всегда имеют новые рецепты.

Раки любят покушать, поэтому готовят всегда много еды. По данным издания «Узнай все», их блюда всегда отличаются простотой.

Про Льва астрологи говорят следующее: для родных он готовит с удовольствием, но если живет один, то не заморачивается с готовкой.

Что касается Дев, то они любят готовить. Кроме того, для них очень важно правильно питаться.

И Весы умеют хорошо готовить. Но им часто мешает лень, как и Тельцам.

Астрологи отмечают, что Скорпионы умеют готовить, однако их блюда не всегда получаются вкусными.

Стрельцы в свою очередь обожают готовить. Они готовы к новым рецептам и изысканной пище.

Козероги, по мнению экспертов, являются отличными поварами. Готовка для них – большое удовольствие.

Водолеев также по праву можно считать отличными кулинарами. Им под силу как мясные, так и сладкие блюда.

Про Рыб астрологи говорят, что они хорошо готовят и любят это дело. К сожалению, не всегда эксперименты получаются.

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Анастасия Московчук
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