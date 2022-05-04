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Законодательство РК
12:24 04.05.2022

Смерть солдата-срочника в Жамбылской области: установлен подозреваемый

Смерть солдата срочника, подозреваемый Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Главной военной прокуратуре Казахстана сообщили, что установлен подозреваемый в гибели солдата в Гвардейском гарнизоне Жамбылской области. Им оказался сослуживец, сообщает Zakon.kz.

Напомним, 22 апреля в военном госпитале поселка Гвардейский Жамбылской области скончался рядовой срочной службы Алибек Калбай.

Через три дня, 25 апреля, в Минобороны рассказали подробности смерти рядового.

Тогда заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК – начальник Департамента воспитательной и идеологической работы Серик Бурамбаев заявил, что общественность непременно должна знать правду об обстоятельствах.

Как отметил замначальника Генштаба ВС РК, «по официальному заключению правоохранительных органов при осмотре места происшествия, а также при проведении судебно-медицинских экспертиз прижизненных травм и гематом в ходе вскрытия не обнаружено».

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев поручил установить истинные причины гибели солдата-срочника. Президент считает недопустимой гибель военнослужащих в мирное время.

Теперь в Главной военной прокуратуре сообщили о задержании подозреваемого.

Межведомственной следственно-оперативной группой Южного регионального военно-следственного управления МВД РК задержан подозреваемый по уголовному делу о гибели военнослужащего срочника в поселке городского типа Гвардейский Жамбылской области. Им оказался сослуживец одного призыва.Пресс-служба Главной военной прокуратуры

Основанием, как отмечает ведомство, к задержанию послужили показания свидетеля и результаты судебно-медицинской экспертизы с признаками насильственной смерти.

Материалы направлены в суд для санкционирования меры пресечения на содержание под стражей. Действия подозреваемого квалифицированы как нарушение уставных правил, повлекшее смерть человека (ст. 440 ч. 4 УК РК). Досудебное производство продолжается.Пресс-служба Главной военной прокуратуры
Анастасия Московчук
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