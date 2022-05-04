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Законодательство РК
13:25 04.05.2022

Льготное автокредитование – Ускенбаев объяснил, почему затянулся запуск программы

Новые авто, льготное автокредитование, МИИР Фото: pexels
Почему затянулся запуск программы льготного автокредитования казахстанцев, объяснил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев на брифинге в правительстве, передает корреспондент Zakon.kz.
Чтобы начать автокредитование, нужны деньги, они сейчас находятся в «Жасыл даму» для передачи в фонд развития промышленности. До 6 мая мы закончим корпоративные процедуры и начнем передачу денег. Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев

По словам главы МИИР Каирбека Ускенбаева, для передачи денежных средств для льготного автокредитования нужно время.

6 мая деньги переведут в Фонд развития промышленности, после они должны перевести эти деньги в БВУ. Эти процедуры технического характера, которые занимают время. Думаю, со следующей недели они начнутся.Каирбек Ускенбаев

Министр напомнил, что в прошлом году в Казахстане было совершено 118 тыс. сделок по автомашинам, из которых 65%, или почти 80 тыс. машин, – это отечественные производители.

По данным МИИР, если в прошлом году за четыре месяца с начала года было изготовлено 22 тыс. машин, то в этом году за аналогичный период – уже 30 тыс.

То есть на 8 тыс. машин было больше произведено. Однако спрос растет из-за программы автокредитования. Поэтому мы планировали вместо 80 тыс. прошлогодних в этом году произвести 110 тыс. машин. Но теперь надо планы корректировать, и сейчас с производителями работаем, чтобы максимально увеличить объемы производства автомашин. Здесь с учетом этой программы нам надо увеличивать производство, и, я думаю, бизнесу надо давать поручение произвести больше.Каирбек Ускенбаев

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Ранее в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана уточнили, что до конца апреля планируется завершить все процедуры по программе льготного автокредитования.

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Отмечалось, что общая сумма финансирования составит 100 млрд тенге по программе льготного кредитования и порядка 30 млрд тенге – для обновления автобусов в регионах страны.

Айша Тулеубекова
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