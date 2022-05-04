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Законодательство РК
16:40 04.05.2022

Кайрата Кудайбергена оставили под арестом

суд, арест, без изменений Фото: Facebook/Кайрат Кудайберген
В пресс-службе Алматинского городского суда сообщили, что срок ареста депутату маслихата города Алматы Кайрату Кудайбергену оставили без изменений в апелляционной инстанции, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе уточнили, что заседание суда состоялось 4 мая.

Судебной коллегией по уголовным делам Алматинского городского суда санкционирование ареста оставлено без изменений, частные жалобы адвокатов – без удовлетворения. Пресс-служба Алматинского городского суда

Ранее, как уточнили в пресс-службе, следственным судом было санкционировано применение меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 30 суток до вынесения постановления о квалификации деяния.

Напомним, Кайрат Кудайберген был задержан 21 апреля по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках.

Организация и участие Кудайбергена в массовых беспорядках подтверждаются видеозаписями, изъятыми в гостинице «Казахстан», в сотовых телефонах задержанных участников группы, показаниями очевидцев.Пресс-служба прокуратуры Алматы

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Позднее адвокат Кайрата Кудайбергена Мурат Амитов сообщил, что депутат арестован следственным судом на один месяц.

Анастасия Московчук
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