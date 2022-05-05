Биткоин подскочил до 40 тысяч долларов после решения ФРС США о повышении ставки

Цена биткоина выросла примерно на 6% после того, как Федеральная резервная система США повысила ставки на полпункта, сообщает CNBC.

Столь резкого повышения ключевой ставки в США не было около 20 лет – традиционно шаговое повышение составляет 25 базисных пунктов.

На фоне этого решения стоимость криптовалюты в моменте взлетела до 40 тысяч за токен, но по состоянию на 06:57 по времени Нур-Султана 5 мая цена скорректировалась до 39,6 тысячи долларов.

Биткоин изо всех сил пытался вернуться к своему рекордному максимуму в размере около 68 тысяч долларов с ноября, поскольку рисковые активы весь год страдали от растущей инфляции, военного конфликта в Украине и ужесточения политики ФРС.

Цена биткоина традиционно коррелируется с движением фондового рынка. Вместе с ним индекс Nasdaq вырос более чем на 3%, а S&P 500 — на 2,9%. Промышленный индекс Доу-Джонса прибавил более 932 пунктов.