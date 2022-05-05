Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
06:57 05.05.2022

Биткоин подскочил до 40 тысяч долларов после решения ФРС США о повышении ставки

ФРС США криптовалюта биткойн Фото: pixabay
Цена биткоина традиционно коррелируется с движением фондового рынка. Вместе с ним индекс Nasdaq вырос более чем на 3%, а S&P 500 — на 2,9%. Промышленный индекс Доу-Джонса прибавил более 932 пунктов, сообщает Zakon.kz.

Цена биткоина выросла примерно на 6% после того, как Федеральная резервная система США повысила ставки на полпункта, сообщает CNBC.

Столь резкого повышения ключевой ставки в США не было около 20 лет – традиционно шаговое повышение составляет 25 базисных пунктов.

На фоне этого решения стоимость криптовалюты в моменте взлетела до 40 тысяч за токен, но по состоянию на 06:57 по времени Нур-Султана 5 мая цена скорректировалась до 39,6 тысячи долларов.

Биткоин изо всех сил пытался вернуться к своему рекордному максимуму в размере около 68 тысяч долларов с ноября, поскольку рисковые активы весь год страдали от растущей инфляции, военного конфликта в Украине и ужесточения политики ФРС.

Цена биткоина традиционно коррелируется с движением фондового рынка. Вместе с ним индекс Nasdaq вырос более чем на 3%, а S&P 500 — на 2,9%. Промышленный индекс Доу-Джонса прибавил более 932 пунктов.

Новость по теме

ФРС США рекордно повысил ставку с 2000 года

Данияр Кунафин
США
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 5 мая
04.05.2022
В Казахстане появились три новые области — президент подписал указ
04.05.2022
Смерть солдата-срочника в Жамбылской области: установлен подозреваемый
04.05.2022
Льготное автокредитование – Ускенбаев объяснил, почему затянулся запуск программы
04.05.2022
В казахстанских ЦОНах перестанут выдавать расписки
04.05.2022
Главная Топ LIVE Все