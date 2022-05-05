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15:23 05.05.2022

Село Саты в Алматинской области показали с высоты птичьего полета

село Сатты, видео Фото: Zakon.kz
На странице в Instagram блогер Нуркен Тажибай опубликовал видео поселка Саты, расположенного в Алматинской области, снятое с квадрокоптера, сообщает Zakon.kz.

Это село находится в Райымбекском районе Алматинской области. Поблизости с селом расположены Кольсайские озера и озеро Каинды, пользующиеся большой популярностью среди туристов.

Ранее Нуркен Тажибай опубликовал видео одной из достопримечательностей Мангистау — Долины замков Айракты – Шоманай.

Анастасия Московчук
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