15:23 05.05.2022
Село Саты в Алматинской области показали с высоты птичьего полета
Фото: Zakon.kz
На странице в Instagram блогер Нуркен Тажибай опубликовал видео поселка Саты, расположенного в Алматинской области, снятое с квадрокоптера, сообщает Zakon.kz.
Это село находится в Райымбекском районе Алматинской области. Поблизости с селом расположены Кольсайские озера и озеро Каинды, пользующиеся большой популярностью среди туристов.
Ранее Нуркен Тажибай опубликовал видео одной из достопримечательностей Мангистау — Долины замков Айракты – Шоманай.