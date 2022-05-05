Село Саты в Алматинской области показали с высоты птичьего полета

Это село находится в Райымбекском районе Алматинской области. Поблизости с селом расположены Кольсайские озера и озеро Каинды, пользующиеся большой популярностью среди туристов.

Ранее Нуркен Тажибай опубликовал видео одной из достопримечательностей Мангистау — Долины замков Айракты – Шоманай.