Воины вносят огромный вклад в укрепление нашей государственности – Касым-Жомарт Токаев

Поздравив участников церемонии с Днем защитника Отечества и Днем Победы, Касым-Жомарт Токаев особо отметил вклад военнослужащих и сотрудников специальных государственных органов в обеспечение безопасности нашей страны.

В этом году исполняется 30 лет со дня образования Вооруженных сил Казахстана. За этот период наши войска стали доблестной армией. Наши воины, не смыкая глаз, охраняют рубежи страны. Они вносят огромный вклад в укрепление нашей государственности. Наши Вооруженные силы – это незыблемый оплот Независимости, прочный щит народа Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Президент подчеркнул, что современная, хорошо оснащенная армия является надежным оплотом нашей государственности.

В условиях геополитической нестабильности, новых вызовов и угроз мы должны быть готовы отстаивать свои национальные интересы, защищать суверенитет и территориальную целостность государства. Поэтому укрепление оборонного потенциала всегда будет нашим важнейшим приоритетом. Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Глава государства подчеркнул, что служба в силовых органах – это почетная миссия и большая ответственность. По его словам, солдаты и офицеры Вооруженных сил Казахстана показывают первоклассную боевую выучку, регулярно оттачивая свои навыки и умения.

Президент напомнил, что в годы Великой Отечественной войны около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, при этом подвиги многих наших фронтовиков не были оценены по разным причинам.

Фото: akorda.kz

В своей речи Касым-Жомарт Токаев рассказал присутствовавшим на мероприятии офицерам о подвигах трех казахстанских фронтовиков, которые посмертно были удостоены высшей степени отличия – звания «Халық қаһарманы».

Первый – это прославленный снайпер Тулеугали Абдыбеков. На полях сражений он уничтожил 397 врагов. После гибели герой казахского народа был представлен к званию Героя Советского Союза. Однако его подвиг остался незамеченным. Исключительное мужество и героизм также проявил капитан Александр Несмиянов. При штурме укрепленного рва он бесстрашно ринулся в атаку и увлек за собой весь батальон. Касым-Жомарт Токаев

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На торжественной церемонии присутствовали родственники Тулеугали Абдыбекова и Ибраима Сулейменова, которым Касым-Жомарт Токаев вручил знаки особого отличия – Золотую Звезду и орден «Отан». Награда Александра Несмиянова займет почетное место в музее.

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Родственница Тулеугали Абдыбекова Айгуль Кемелбаева поблагодарила Касым-Жомарта Токаева и всех ответственных лиц, внесших вклад в увековечивание имени ее прославленного деда. Младшая сестра Ибраима Сулейменова Айткуль Сулейменова выразила искреннюю признательность главе государства и пожелала ему крепкого здоровья и успехов в построении Нового Казахстана.

Это подлинное торжество исторической справедливости. Мы и впредь будем возвращать имена наших героев и славить их. Их подвиги никогда не будут забыты. Поколение фронтовиков навсегда будет образцом для их потомков. Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

В завершение Касым-Жомарт Токаев выразил признательность всем гражданам, защищающим целостность и безопасность нашего государства.

Фото: akorda.kz

Затем президент присвоил воинские и специальные звания, классные чины офицерам и вручил государственные награды.