Увеличилось число погибших при взрыве в центре столицы Кубы

Раннее сообщалось о 31 погибшем.

Как пишет ТАСС, в больницах все еще находятся 24 пострадавших, в том числе пятеро несовершеннолетних. Поисково-спасательная операция продолжается.

Взрыв в отеле произошел 6 мая, разрушено пять этажей фасада здания, пострадали несколько соседних строений. В качестве основной причины трагедии рассматривается несчастный случай. Предположительно, речь может идти об утечке газа при наладке оборудования.