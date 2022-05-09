19:45 09.05.2022
Увеличилось число погибших при взрыве в центре столицы Кубы
Фото: pixabay
Тела еще четырех погибших обнаружили под завалами отеля «Саратога», расположенного напротив Капитолия в Гаване, сообщает Zakon.kz.
Раннее сообщалось о 31 погибшем.
Как пишет ТАСС, в больницах все еще находятся 24 пострадавших, в том числе пятеро несовершеннолетних. Поисково-спасательная операция продолжается.
Взрыв в отеле произошел 6 мая, разрушено пять этажей фасада здания, пострадали несколько соседних строений. В качестве основной причины трагедии рассматривается несчастный случай. Предположительно, речь может идти об утечке газа при наладке оборудования.