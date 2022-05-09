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Законодательство РК
19:45 09.05.2022

Увеличилось число погибших при взрыве в центре столицы Кубы

Куба Фото: pixabay
Тела еще четырех погибших обнаружили под завалами отеля «Саратога», расположенного напротив Капитолия в Гаване, сообщает Zakon.kz.

Раннее сообщалось о 31 погибшем.

Как пишет ТАСС, в больницах все еще находятся 24 пострадавших, в том числе пятеро несовершеннолетних. Поисково-спасательная операция продолжается.

Взрыв в отеле произошел 6 мая, разрушено пять этажей фасада здания, пострадали несколько соседних строений. В качестве основной причины трагедии рассматривается несчастный случай. Предположительно, речь может идти об утечке газа при наладке оборудования.

Елена Беляева
Куба
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