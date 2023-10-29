Число погибших на шахте Костенко увеличилось до 42 человек

По состоянию на 15:00 обнаружены тела 42 погибших, продолжаются поиски 4 шахтеров, сообщает Zakon.kz.

"Оперативным штабом по ликвидации аварии в круглосуточном режиме ведется координация поисково-спасательных работ. Отрабатываются пути прохождения горноспасателей по наиболее безопасным и вероятным участкам нахождения шахтеров", – сообщили в МЧС.

Поисковые работы ведутся в районе двух добычных участков, расположенных на расстоянии порядка 4-х км друг от друга. Всего в поисково-спасательных работах задействованы 55 горноспасателей и 15 единиц техники.

"Горноспасатели обеспечены необходимым оборудованием и средствами связи. Продолжается контроль газовой обстановки". МЧС РК

Всего в поисково-спасательных работах задействованы 55 горноспасателей и 15 единиц техники Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб".

Также в шахту спустился министр по ЧС Сырым Шарипханов и произвел осмотр мест пожара и гибели шахтеров.

Для обеспечения экстренной медицинской помощи задействованы 21 человек и 7 единиц техники скорой медицинской помощи.

Трагедия на шахте Костенко в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября – в 02:33. В момент взрыва в шахте находились 252 человека, на поверхность выбрались 205 шахтеров, остальные остались под землей, поиски ведутся круглосуточно.



Изначально сообщалось о четырех погибших, но число погибших продолжает расти.

Всего в приемно-диагностические отделения стационаров городов Караганда, Абай и Шахтинск доставили 28 человек, госпитализировали 24 пострадавших.