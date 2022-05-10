08:48 10.05.2022
Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем Победы
Фото: pixabay
Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил «решительную солидарность» с действиями российского народа, передает Zakon.kz.
Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с Днем Победы, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
Северокорейский лидер выразил «решительную солидарность делу российского народа по искоренению политической и военной угрозы и шантажа со стороны враждебных сил, а также по защите своего достоинства, мира и безопасности государства».
Помимо этого, он выразил уверенность, что традиционные дружественные отношения между КНДР и Россией будут непрерывно укрепляться и развиваться.