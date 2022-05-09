Президент Казахстана поздравил лидеров ряда государств с Днем Победы

Как сообщается на сайте Акорды, по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне глава государства направил поздравительные телеграммы президентам и главам правительств Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызской Республики, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В поздравительных посланиях президент Казахстана передал слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и тыла, пожелал им доброго здравия, долголетия и благополучия, – отмечается в сообщении.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы и возложил цветы к монументу «Отан Ана».

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9 мая в Алматы прошло шествие «Батырларға тағзым», а также алматинцы возложили цветы к Вечному огню. Память погибших во время ВОВ солдат почтили и в Нур-Султане.

Напомним, в этом году отмечают 77-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В городах Казахстана запланирован ряд мероприятий.