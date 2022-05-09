15:06 09.05.2022
Президент Казахстана поздравил лидеров ряда государств с Днем Победы
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравления лидерам ряда государств по случаю Дня Победы, передает Zakon.kz.
Как сообщается на сайте Акорды, по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне глава государства направил поздравительные телеграммы президентам и главам правительств Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызской Республики, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
В поздравительных посланиях президент Казахстана передал слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и тыла, пожелал им доброго здравия, долголетия и благополучия, – отмечается в сообщении.
Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы и возложил цветы к монументу «Отан Ана».
9 мая в Алматы прошло шествие «Батырларға тағзым», а также алматинцы возложили цветы к Вечному огню. Память погибших во время ВОВ солдат почтили и в Нур-Султане.
Напомним, в этом году отмечают 77-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В городах Казахстана запланирован ряд мероприятий.