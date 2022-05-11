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Законодательство РК
11:26 11.05.2022

Казахстанцев обманули на 600 млн тенге: раскрыты подробности уголовного дела

финансовая пирамида, подробности Фото: Zakon.kz
Прокуратура Бостандыкского района Алматы направила в суд уголовное дело о финансовой пирамиде в отношении руководителей и менеджеров ТОО «Astra Consulting Agensy» и ТОО «Alpha Lux Consulting». По данным ведомства, казахстанцы вложили в финпирамиду свыше 600 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают в прокуратуре, во время следствия было установлено, что организаторы и менеджеры звонили на сотовые телефоны, приглашали на курсы по финансовой грамотности. После прохождения курсов заключались договора на доверительное управление денежными средствами под разные проценты в зависимости от суммы вклада: были обмануты 124 вкладчика.

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Свыше 600 млн тенге вложили казахстанцы в финансовую пирамиду

Многие вкладчики, по данным надзорного органа, не имея финансовую грамотность, передавали личные денежные средства, надеясь на получение ежемесячных процентов.

Инвесторам обещали мгновенные выплаты в зависимости от суммы вклада. В рамках уголовного дела шесть лиц признаны подозреваемыми с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время уголовное дело окончено и направлено в суд.Пресс-служба прокуратуры Бостандыкского района Алматы

Стоит отметить, что в Казахстане планируют ужесточить ответственность за мошенничество и создание финпирамид.

Генпрокуратура разработала поправки в некоторые законодательные акты по вопросам оптимизации уголовного законодательства с одновременной коррекцией Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов.

Анастасия Московчук
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