Казахстанцев обманули на 600 млн тенге: раскрыты подробности уголовного дела

Как отмечают в прокуратуре, во время следствия было установлено, что организаторы и менеджеры звонили на сотовые телефоны, приглашали на курсы по финансовой грамотности. После прохождения курсов заключались договора на доверительное управление денежными средствами под разные проценты в зависимости от суммы вклада: были обмануты 124 вкладчика.

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Многие вкладчики, по данным надзорного органа, не имея финансовую грамотность, передавали личные денежные средства, надеясь на получение ежемесячных процентов.

Инвесторам обещали мгновенные выплаты в зависимости от суммы вклада. В рамках уголовного дела шесть лиц признаны подозреваемыми с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время уголовное дело окончено и направлено в суд. Пресс-служба прокуратуры Бостандыкского района Алматы

Стоит отметить, что в Казахстане планируют ужесточить ответственность за мошенничество и создание финпирамид.