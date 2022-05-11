Износ большинства ТЭЦ в Казахстане достиг критического уровня – депутат

Мажилисмен Александр Милютин напомнил, что случившаяся весной авария на Степногорской ТЭЦ, в результате которой жители города на несколько дней остались без тепла, является настораживающим фактором. Это тревожный сигнал к принятию незамедлительных мер для обеспечения бесперебойного теплоснабжения во всех населенных пунктах страны.

Дело в том, что в Казахстане многие ТЭЦ, в том числе и Степногорская, введены в эксплуатацию более 50 лет назад. Моральный и физический износ основного и вспомогательного оборудования ТЭЦ в котельных, в тепловых сетях и системах теплопотребления достиг критического уровня и в любой момент они могут выйти из строя. Свидетельством этого является повсеместный ежегодный рост аварий в системах теплоснабжения. Александр Милютин

Главной причиной такой ситуации, по мнению депутатов фракции «Народной партии Казахстана», является то, что в Казахстане нет единой политики в области теплоэнергетики, а также государственного органа, реализующего ее.

Так, за ТЭЦ ответственно Министерство энергетики, за котельные – местные исполнительные органы, за теплосети – Министерство индустрии и инфраструктурного развития и местные исполнительные органы, а за регулирование тарифов – Министерство национальной экономики. При этом компетенции этих органов четко не разграничены.

В результате такой разобщенности ведомств и отсутствия единой политики в области теплоэнергетики не обеспечиваются своевременная модернизация и обновление котлов и турбин ТЭЦ, а также плановая замена изношенных труб теплосетей и насосного оборудования. Поэтому ситуация, аналогичная Степногорской, может повториться в любом населенном пункте нашей страны. Александр Милютин

В связи с этим депутаты просят первого заместителя премьер-министра Романа Скляра:

провести анализ состояния теплоэнергетики и теплоснабжения по республике;

разработать единую политику в области теплоэнергетики и определить ведомство, ответственное за ее реализацию;

разработать перспективный план развития систем теплоснабжения населенных пунктов, предусматривающих своевременную модернизацию и обновление оборудования ТЭЦ и теплосетей.

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