Казахстанцы смогут чаще летать в Турцию

С 13 мая количество еженедельных рейсов между странами вырастет до 124.

Начиная с 13 мая поэтапно увеличиваются рейсы авиакомпаний Air Astana, SCAT и Turkish Airlines в Анталию и Бодрум. Дополнительные рейсы будут осуществляться из Нур-Султана, Алматы, Актау, Актобе, Атырау, Караганды, Костаная, Уральска, Шымкента и Усть-Каменогорска. Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев

SCAT предложит 29 новых еженедельных рейсов в Анталию из городов Нур-Султан (7 рейсов в неделю), Алматы (6), Актобе (3), Атырау (3), Шымкент (2), Караганда (2), Уральск (2), Костанай (2) Актау (1), Усть-Каменогорск (1). Air Astana – 18 рейсов в неделю из Нур-Султана и Алматы в Анталию (7) и Бодрум (2).

Turkish Airlines будет осуществлять 16 рейсов в неделю в Анталию из Нур-Султана (5 рейсов), Алматы (4) и Караганду (3), а также в Бодрум из Нур-Султана (2) и Алматы (2).

В настоящее время регулярные рейсы между странами выполняются с частотой 61 пассажирский рейс в неделю. Авиакомпании Air Astana, Fly Arystan и SCAT выполняют 37 рейсов, турецкие Turkish Airlines и Pegasus – 24 рейса. В Стамбул, Анталию и обратно пассажиры могут летать из Нур-Султана, Алматы, Актау, Актобе, Атырау, Шымкента и Туркестана.