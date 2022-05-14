Пострадавшие в Жамбылской области граждане Узбекистана выехали на родину

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, в автобусе находится 13 пострадавших, семь человек из находившихся в пункте временного размещения и двое погибших.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Заместитель министра МЧС Узбекистана выразил благодарность коллегам из Жамбылской области и всем задействованным службам за спасение своих соотечественников. В 7:15 колонна пересекла границу Казахстана.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Отмечается, что в реанимационном отделении больницы Жуалынского района остаются два гражданина Узбекистана 1980 г.р. и 1965 г.р.

Фото: пресс-служба МЧС РК

12 мая в 15:46 в Жамбылской области в Жуалынском районе на 571 км автодороги Алматы – Ташкент произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека скончались на месте и 16 человек с различными травмами госпитализированы в ЦРБ. Всего в салоне находился 51 человек, из них 46 граждан Узбекистана. Силами местных исполнительных органов на базе Дома культуры был организован эвакопункт с горячим питанием, где разместились 32 человека.