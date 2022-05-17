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Законодательство РК
12:41 17.05.2022

Свыше 11 млн казахстанцев смогут проголосовать на референдуме

Референдум, ЦИК, подсчет голосов Фото: gov.kz
По состоянию на 15 мая в спиcок граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме, включены 11 722 536 человек, сообщил на заседании председатель ЦИК Нурлан Абдиров, передает корреспондент Zakon.kz.
Я еще раз обращаюсь к вам с призывом убедиться, что вы есть в этих списках. С 20 мая на своем участке вам будет предоставлена возможность проверить данные о себе. При необходимости внесения каких-либо изменений вы сразу сможете обратиться с заявлением в участковую комиссию референдума. Председатель ЦИК Нурлан Абдиров

Абдиров уточнил, что все обращения будут рассматриваются в тот же день. 

Всего на сегодняшний день задействованы 10 013 участков референдума.

По состоянию на 15 мая в список граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме, включены 11 722 536 человек. Местным исполнительным органам необходимо держать на контроле вопросы готовности участков ко дню голосования, в том числе по обеспечению условий для граждан с особыми потребностями. Необходимо дополнительно проработать вопросы, в частности, инвотакси, возможности привлечения сурдопереводчиков, другие необходимые меры для удобства граждан с инвалидностью. Председатель ЦИК Нурлан Абдиров

Напомним, 5 мая 2022 года Парламент Казахстана принял поправки в закон о референдуме. В этот же день глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому республиканский референдум назначен на 5 июня.

6 мая в Центральной избирательной комиссии Казахстана рассказали, как будет проходить республиканский референдум по поправкам в Конституцию страны.

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Также в ЦИК рассказали, какой должна быть явка, чтобы референдум по поправкам в Конституцию страны состоялся.

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