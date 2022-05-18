Референдум дает возможность народу решать политические вопросы в стране – эксперт

Референдум нужен, чтобы народ определил, как решать наиболее значимые общегосударственные задачи. В том числе задачи политического характера. Кто внимательно изучил проект закона, тот обратил внимание: основной упор делается на трансформацию политической системы страны, усиление правозащитных институтов и механизмов, а также на обновление всей экономической, социальной и культурной жизни общества. Ректор Академии правосудия при Верховном суде, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений и дополнений в Конституцию РК Зауреш Баймолдина

Если говорить о направлениях, которые обозначены и нашли оформление в виде конституционных норм, то, по ее словам, можно отметить норму передачи ряда полномочий президента другим ветвям государственной власти.

Это, как уточнила член рабочей группы, делается с целью того, чтобы отойти от суперпрезидентской формы правления к президентской республике, соответственно с усилением парламента.

Иными словам, передаются такие функции, как усиление контроля за исполнением республиканского бюджета в первую очередь, усиление роли нижней палаты в законодательном процессе, расширяются полномочия населения по выбору депутатского корпуса и так далее. Зауреш Баймолдина

Эксперт добавила, что другое направление касается полномочий самого парламента — о наделении дополнительными полномочиями Мажилиса по контролю за деятельностью правительства.

В частности, это проявляется в такой норме, как право Мажилиса на заслушивание отчета председателя органа, который будет создаваться согласно поправкам в Конституцию.

Речь идет о том, что председатель Высшей аудиторской палаты два раза в год обязан отчитываться перед мажилисом о деятельности, об исполнении республиканского бюджета, насколько эффективно расходуется государственная казна. Референдум, который состоится 5 июня, даст возможность народу решать политические вопросы в стране. Решать вопросы, как будем двигаться дальше, хотим ли обновления всех сторон общественной жизни. Конечно же, референдум необходим. Чтобы каждый почувствовал, что он сопричастен с теми изменениями, которые приведут к лучшему будущему. Зауреш Баймолдина

Напомним, 5 мая 2022 года парламент Казахстана принял поправки в закон о референдуме. В этот же день глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому республиканский референдум назначен на 5 июня.

6 мая в Центральной избирательной комиссии Казахстана рассказали, как будет проходить республиканский референдум по поправкам в Конституцию страны. Также в ЦИК отметили, какой должна быть явка, чтобы референдум по поправкам в Конституцию страны состоялся.