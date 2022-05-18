Лучшие в мире – костюмы знаменосцев Казахстана на ОИ-2022 украсят коллекцию музея МОК

Олимпийский музей предложил включить костюмы знаменосцев команды Казахстана, в которых они вышли на церемонию открытия зимней Олимпиады-2022 в Пекине, в коллекцию «Культурное наследие Международного Олимпийского комитета» и организовать торжественную церемонию их передачи.

Фото: НОК РК

В этой коллекции собрано лучшее снаряжение спортсменов – оно наглядно показывает историю Олимпийских игр и их тесную связь с историей и культурой стран. Большую часть экспонатов подарили атлеты в ходе или после Олимпиад.

На церемонии присутствовали также представители МОК Оливье Ниамки и Эдвард Кенсингтон. В коллекцию Олимпийского музея костюмы приняла Патрисия Рэймонд. Экспонаты в дар музею передала олимпийская спортсменка Екатерина Айдова.

С первых минут, как мы с Абзалом Ажгалиевым прибыли на церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине, мы поняли, что все внимание приковано к нашим нарядам. То, как на нас смотрели наши коллеги и зрители, доказывало, что наши образы всех покорили. Мы волновались, и в то же время нас переполняли гордость и восхищение. Я считаю, что команда мастеров создала шедевры. Когда наша культура и традиции представлены так достойно, чувствуешь особую гордость и поддержку. Сегодня я снова взволнована, потому что теперь эти невероятные костюмы продолжат знакомить людей из разных стран мира с уникальными традициями и историей казахского народа. Екатерина Айдова

Фото: НОК РК/Турар Казангапов

Костюмы знаменосцев Казахстана отныне выставлены на обозрение посетителей сокровищницы мирового олимпийского движения – главного музея МОК в швейцарской Лозанне, где расположена штаб-квартира организации.

Фото: Zakon.kz

Музей существует почти 30 лет, но начало коллекции было положено намного раньше — в 1915 году. Сейчас в музее бережно хранятся тысячи ценных экспонатов истории Игр. Ежегодно посмотреть на них приходят более 500 тыс. посетителей со всего мира. Таким образом Департамент культурного наследия МОК, сохраняя историю и традиции Олимпийских игр, объединяет спортсменов со всего мира.

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