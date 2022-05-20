В Алматы прошел концерт Batyr. Gül Almaty

Концерт-посвящение Batyr. Gül Almaty приурочен к 60-летию Батырхана Шукенова. Из-за ненастной погоды организаторы мероприятия приняли решение перенести основную часть концерта в зрительный зал Дворца Республики, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Выступление артистов транслировалось на светодиодных экранах на площади Абая, где собралось порядка двух тысяч человек.

Фото: Zakon.kz

Также для зрителей, размещенных на площади Абая, были предусмотрены фуд-треки с местами для сиденья и дождевыми палатками.

Фото: Zakon.kz

Концерт открыл брат погибшего артиста – Бауржан Шукенов. Кроме того, в зале присутствовала мама Батырхана – Дилара Ибрагимовна.

Полюбившиеся всем хиты Батырхана Шукенова впервые прозвучали в исполнении Государственного академического симфонического оркестра (ГАСО) под управлением Каната Омарова, хора, солистов и исполнителей, друзей и современников Батыра, а также молодых музыкантов.

Фото: Zakon.kz

В мероприятии приняли участие коллеги-музыканты Батырхана, с которыми его связывала многолетняя дружба, – народная артистка РК Жания Аубакирова, композитор Ренат Гайсин, певцы Рустем Нуржигит, Марсель и молодые артисты, которые по-своему интерпретируют его творчество, – Мади Сыздыков, dudeontheguitar, Jeltoksan., Makvin, nasiafromasia и другие.

Фото: Zakon.kz

Концерт-посвящение BATYR.GUL ALMATY – это продолжение деятельности Общественного фонда имени Батырхана Шукенова, сфокусированного на сохранении памяти о певце и формировании живой и сильной культурной среды Казахстана.

Под музыку из композиции «Дождь» зрители заметно оживились, подпевали, снимали видео на смартфоны. Кроме того, ярким получилось выступление хора, который акапельно исполнил песню «Без тебя». Также звучали популярные хиты «Нелюбимая», «Твои шаги», «Солдат любви», «Джули» и другие.

Фото: Zakon.kz

28 апреля 2015 года Батырхана Шукенова не стало. Он скончался на 53-м году жизни в Москве.

Фото: Zakon.kz

Внезапный уход знаменитого певца потряс не только казахстанцев, но и жителей соседних государств.

Фото: Zakon.kz

Тысячи поклонников Батыра допоздна исполняли его песни на площади перед Дворцом Республики в Алматы.

Фото: Zakon.kz