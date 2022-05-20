В Алматы прошел концерт Batyr. Gül Almaty
Выступление артистов транслировалось на светодиодных экранах на площади Абая, где собралось порядка двух тысяч человек.
Фото: Zakon.kz
Также для зрителей, размещенных на площади Абая, были предусмотрены фуд-треки с местами для сиденья и дождевыми палатками.
Фото: Zakon.kz
Концерт открыл брат погибшего артиста – Бауржан Шукенов. Кроме того, в зале присутствовала мама Батырхана – Дилара Ибрагимовна.
Полюбившиеся всем хиты Батырхана Шукенова впервые прозвучали в исполнении Государственного академического симфонического оркестра (ГАСО) под управлением Каната Омарова, хора, солистов и исполнителей, друзей и современников Батыра, а также молодых музыкантов.
Фото: Zakon.kz
В мероприятии приняли участие коллеги-музыканты Батырхана, с которыми его связывала многолетняя дружба, – народная артистка РК Жания Аубакирова, композитор Ренат Гайсин, певцы Рустем Нуржигит, Марсель и молодые артисты, которые по-своему интерпретируют его творчество, – Мади Сыздыков, dudeontheguitar, Jeltoksan., Makvin, nasiafromasia и другие.
Фото: Zakon.kz
Концерт-посвящение BATYR.GUL ALMATY – это продолжение деятельности Общественного фонда имени Батырхана Шукенова, сфокусированного на сохранении памяти о певце и формировании живой и сильной культурной среды Казахстана.
Фото: Zakon.kz
28 апреля 2015 года Батырхана Шукенова не стало. Он скончался на 53-м году жизни в Москве.
Фото: Zakon.kz
Внезапный уход знаменитого певца потряс не только казахстанцев, но и жителей соседних государств.
Фото: Zakon.kz
Тысячи поклонников Батыра допоздна исполняли его песни на площади перед Дворцом Республики в Алматы.
Фото: Zakon.kz
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