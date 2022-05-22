Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

О состоянии пострадавших при взрыве в Шымкенте рассказали в Минздраве

Состояние пациентов Фото: пресс-служба Минздрава РК
Пациенты областного перинатального центра №1 в городе Шымкенте, рядом с которым вчера произошел взрыв, передислоцированы в другие медицинские учреждения, сообщает Zakon.kz.

Их разместили в здание областного перинатального центра № 2, в городские больницы № 1, 2, в городской перинатальный центр и в областную детскую больницу.

Об этом рассказала директор Департамента охраны здоровья матери и ребенка МЗ РК Магрипа Ембергенова на пресс-конференции.

Новость по теме

Близ роддома в Шымкенте произошел взрыв

Она заверила, что пациенты находятся под постоянным наблюдением врачей и психологов.

Совместно с начальником Управления общественного здоровья Туркестанской области Маратом Пашимовым и первыми руководителями медицинских организаций провели обход в клиниках, куда были госпитализированы пострадавшие при взрыве. Два пациента находятся в стабильно тяжелом состоянии, 6 пациентов – со средней степенью тяжести, необходимая профильная медицинская помощь оказана в полном объеме. С больными проведена беседа, качеством оказываемой медпомощи пациенты удовлетворены. Директор ДОЗМР МЗ РК Магрипа Ембергенова

Она добавила, что все беременные и новорожденные находятся на особом контроле.

Новость по теме

Младенец погиб после взрыва в Шымкенте

По словам руководителя Управления общественного здоровья Туркестанской области Марата Пашимова, оценку по полученному ущербу зданию и оборудованию будет давать специально созданная комиссия, также по проверке частных аптек.

Новость по теме

Число погибших в результате взрыва в Шымкенте выросло до трех человек

Состояние пациентов

Фото: пресс-служба Минздрава РК

Константин Вноровский
Туркестанская область Шымкент
Все
Тамара Дуйсенова о снижении пенсионного возраста для женщин: Рассматриваем
Загадочные и уникальные: какие знаки зодиака выделял Вольф Мессинг
Водитель, сбивший 32 овцы в Алматинской области, записал видеообращение
Заморозки до 2 градусов – прогноз погоды на выходные в Казахстане
Алимханулы ответил на предложение подраться с Головкиным
Ситуация в Украине: Зеленский просит РСЗО, в Курской области РФ сообщают об обстрелах
Архивное фото Токаева опубликовала Акорда
Димаш Кудайберген опубликовал фото на фоне мемориала Майклу Джексону
Главная Топ LIVE Все
bellz
Будьте в тренде новостей!
Включите уведомления и получайте проверенные новости первым.

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления