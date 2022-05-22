О состоянии пострадавших при взрыве в Шымкенте рассказали в Минздраве
Их разместили в здание областного перинатального центра № 2, в городские больницы № 1, 2, в городской перинатальный центр и в областную детскую больницу.
Об этом рассказала директор Департамента охраны здоровья матери и ребенка МЗ РК Магрипа Ембергенова на пресс-конференции.
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Она заверила, что пациенты находятся под постоянным наблюдением врачей и психологов.
Совместно с начальником Управления общественного здоровья Туркестанской области Маратом Пашимовым и первыми руководителями медицинских организаций провели обход в клиниках, куда были госпитализированы пострадавшие при взрыве. Два пациента находятся в стабильно тяжелом состоянии, 6 пациентов – со средней степенью тяжести, необходимая профильная медицинская помощь оказана в полном объеме. С больными проведена беседа, качеством оказываемой медпомощи пациенты удовлетворены. Директор ДОЗМР МЗ РК Магрипа Ембергенова
Она добавила, что все беременные и новорожденные находятся на особом контроле.
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По словам руководителя Управления общественного здоровья Туркестанской области Марата Пашимова, оценку по полученному ущербу зданию и оборудованию будет давать специально созданная комиссия, также по проверке частных аптек.
Фото: пресс-служба Минздрава РК