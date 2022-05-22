О состоянии пострадавших при взрыве в Шымкенте рассказали в Минздраве

Пациенты областного перинатального центра №1 в городе Шымкенте, рядом с которым вчера произошел взрыв, передислоцированы в другие медицинские учреждения, сообщает Zakon.kz.

Их разместили в здание областного перинатального центра № 2, в городские больницы № 1, 2, в городской перинатальный центр и в областную детскую больницу.

Об этом рассказала директор Департамента охраны здоровья матери и ребенка МЗ РК Магрипа Ембергенова на пресс-конференции.

Новость по теме Близ роддома в Шымкенте произошел взрыв

Она заверила, что пациенты находятся под постоянным наблюдением врачей и психологов.

Совместно с начальником Управления общественного здоровья Туркестанской области Маратом Пашимовым и первыми руководителями медицинских организаций провели обход в клиниках, куда были госпитализированы пострадавшие при взрыве. Два пациента находятся в стабильно тяжелом состоянии, 6 пациентов – со средней степенью тяжести, необходимая профильная медицинская помощь оказана в полном объеме. С больными проведена беседа, качеством оказываемой медпомощи пациенты удовлетворены. Директор ДОЗМР МЗ РК Магрипа Ембергенова

Она добавила, что все беременные и новорожденные находятся на особом контроле.

Новость по теме Младенец погиб после взрыва в Шымкенте

По словам руководителя Управления общественного здоровья Туркестанской области Марата Пашимова, оценку по полученному ущербу зданию и оборудованию будет давать специально созданная комиссия, также по проверке частных аптек.

Новость по теме Число погибших в результате взрыва в Шымкенте выросло до трех человек