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Какие авто выбирают казахстанцы по льготному кредитованию

какие авто выбирают казахстанцы Фото: Zakon.kz
Представитель Ассоциации казахстанского автобизнеса Кайрат Еламанов рассказал, какие автомобили предпочитают казахстанцы по программе льготного кредитования, передает корреспондент Zakon.kz.
8 тыс. автомобилей находится в резерве. Из них большая часть – Chevrolet, так как в последние месяцы это наиболее популярная марка. На втором месте – Hyundai, Kia, Jac и «Лада».Кайрат Еламанов

По словам представителя Ассоциации казахстанского автобизнеса, сейчас заводы наращивают объемы производства. В целом поставки в дилерские центры осуществляются на еженедельной основе.

В первые дни заводом Hyundai в автосалоны было предоставлено более 1,8 тыс. автомобилей, которые сразу же были забронированы. Планируется поставка еще более 2,5 тыс. автомобилей. С июля каждый месяц более 4 тыс. автомобилей будет по Hyundai. По «СарыаркаАвтоПром» модельная линейка состоит из более 32 автомобилей, из них в салонах по Казахстану было более 4 тыс., на заводе находится еще более 3,5 тыс. автомобилей. Начиная с июня более 6,9 тыс. автомобилей будет поставляться.Представитель Ассоциации казахстанского автобизнеса Ербол Сейпилов 

Напомним, с 16 мая в Казахстане начали выдавать льготные автокредиты. Почти 5 тыс. казахстанцев получили одобрение для участия в программе, 34 авто уже оформлены.

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