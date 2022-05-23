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Законодательство РК

Дело акбулакского стрелка: где будет отбывать пожизненный срок Игорь Дужнов

Алматы, Акбулакский стрелок, пожизненный срок, Черный беркут Фото: Zoom
Приговоренный к пожизненному заключению за убийство пятерых человек акбулакский стрелок Игорь Дужнов будет отбывать наказание в Костанайской области. Об этом сообщили в Комитете уголовно-исполнительной системы, передает Zakon.kz.

Как уточнили в КУИС, в настоящее время осужденный по ст. 99, ч. 2, п.1 и ст. 380, ч. 2 УК РК Игорь Дужнов содержится в следственном изоляторе Департамента УИС по Алматы. В учреждение смешанной безопасности он прибыл в октябре прошлого года.

Всего на территории республики функционируют 80 пенитенциарных учреждений, одно из которых – УК-161/3, ДУИС по Костанайской области («Черный беркут». – Прим. ред.) – ориентировано на исполнение пожизненного срока наказания. Расположено учреждение чрезвычайной безопасности в Костанайской области, в 25 км от города Житикара.Пресс-служба КУИС

26 апреля в Алматы закончилось главное судебное разбирательство по делу об убийстве пятерых человек в алматинском мкр. Акбулак. Игоря Дужнова приговорили к пожизненному заключению.

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Акбулакского стрелка приговорили к пожизненному заключению

Напомним, 20 сентября 2021 года в мкр. Акбулак Алатауского района Алматы 54-летний Игорь Дужнов открыл огонь по окружающим. Погибли пять человек. Среди них судебный исполнитель, двое полицейских и двое гражданских. Известно, что один из гражданских – новый владелец дома, второй – его знакомый. Было начато расследование по ст. «Убийство» и «Нападение на представителя власти».

Динара Халдарова
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