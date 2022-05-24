Марат Бисенгалиев рассказал, с чего начинается любовь к искусству

В 1991 году в концерте с Лондонским симфоническим оркестром в Барбикан-холле дебютировал в Старом Свете казахстанский скрипач-виртуоз Марат Бисенгалиев. За 30 лет он достиг невероятных высот и к своим 60 годам полон творческих планов, передает корреспондент Zakon.kz.

Благодаря Марату Бисенгалиеву о казахстанской культуре в мире заговорили по-новому. Он выступает на лучших мировых концертных площадках, таких как Carnegie Hall и Lincoln Centre – в Нью-Йорке, Wigmore Hall, Barbican Centre, Royal Albert Hall и Royal Festival Hall – в Лондоне.

Результатом сотрудничества со всемирно известными звукозаписывающими компаниями, такими как Naxos/Marco Polo, EMI, Sony BMG, стали многочисленные записи, вошедшие в сокровищницу мировой музыкальной культуры. А еще Бисенгалиев — исследователь творчества английского композитора-классика Эдварда Элгара, за что удостоился премии «Золотой диск» Фонда Эдварда Элгара.

На зимней Олимпиаде-2022 в Пекине латвийский фигурист Денис Васильев, сам того не ведая, прославил казахстанскую культуру, и Марат Бисенгалиев принял в этом косвенное участие. Дело в том, что в короткой программе Васильев использовал отрывок из скрипичного концерта Карла Дженкинса «Сары кыз», написанного композитором специально для Бисенгалиева. В нем казахстанцы узнали видоизмененный мотив песни Абая Кунанбаева «Айттым сәлем, Қаламқас».

А ведь всего этого могло и не быть в биографии Марата Бисенгалиева, если бы не грамотные педагоги, у которых ему посчастливилось познать все тонкости игры на скрипке.

Поступив в школу им. Байсеитовой, Марат Бисенгалиев попал к профессору Олегу Шульпякову. Сам скрипач называет его учителем от Бога, но сожалеет, что проучиться у него успел всего один год — профессор переехал в Санкт-Петербург. Далее был «смутный» период. Марат Бисенгалиев вспоминает, что сменил за последующие шесть лет около девяти педагогов – одни уезжали в аспирантуру в другие города, вторые уходили в декретные отпуска, третьи уезжали из страны. Естественно, что успеваемостью и уровнем подготовки ученик Марат Бисенгалиев в то время не отличался.

Фото: Zakon.kz

Попав к основательнице скрипичной школы Казахстана, профессору Нине Патрушевой, Бисенгалиев быстро стал одним из ведущих учеников.

Для меня уроки у Нины Михайловны действительно стали поворотным моментом в карьере. Самый главный урок от профессора – любовь к ученикам. Такое отношение к ученикам вместе с ее ноу-хау дало потрясающие плоды. В своей деятельности, работая с оркестром, я всегда вспоминаю, как она работала. То есть никогда не повышаю голос, как и она. Меня удивляло, насколько можно совершенно спокойно преподавать, ни разу не повысив голос. Скрипач Марат Бисенгалиев

Музыкант признается, что Нина Патрушева, которой в этом году исполнилось бы 95 лет, обладала большим педагогическим даром, умела передавать все навыки игры на скрипке так, что ученики понимали все тонкости.

Я считаю, что взаимоотношения учителя и ученика намного сложнее, чем взаимоотношения мужа и жены. Муж и жена могут найти взаимопонимание, стерпится – слюбится, а во взаимоотношениях ученика с учителем о совместимости будет говорить только результат. Марат Бисенгалиев

После успешного окончания школы Бисенгалиев поступил в Московскую консерваторию. Ему повезло попасть в класс одного из лучших профессоров того времени — к Борису Беленькому. Марат вспоминает, что этот педагог проводил много времени в занятиях со студентами, в отличие от других, которые параллельно концертировали и оставляли учеников на своих ассистентов.

Это дало Марату Бисенгалиеву еще один мощный толчок в карьере. После кончины Беленького Бисенгалиев продолжил учебу у профессора Валерия Климова, который как раз много выступал, однако со студентами занимался «редко, но метко».

Климов мне дал много навыков в плане ощущения сцены, подачи, у него были сильные ассистенты, с ними я занимался практически каждый день. И у Беленького, и у Климова ассистенты работали со студентами каждый день по три-четыре часа. Такая система — это то, что я пытаюсь внедрить сейчас в академии в Мумбаи, чтобы учителя не смотрели на часы, а давали результат. Если нужно с учеником каждый день заниматься, то так и делать. Марат Бисенгалиев

Сам Марат Бисенгалиев признается, что у него нет никакого педагогического таланта, в отличие от Нины Михайловны.

Быть педагогом — это призвание. Работа с оркестром — это не педагогика, а скорее коучинг. То есть я работаю с готовыми профессионалами, могу работать с другими учителями в моей академии в Мумбаи, но не могу работать с детьми. У меня нет тех качеств, которые были у Патрушевой, я понимаю, что лучше не пытаться преподавать, поэтому я играю на скрипке и дирижирую. Марат Бисенгалиев

Академия в Мумбаи, или Solai Music academy – специализированная музыкальная школа для детей, где учатся не больше 50 учеников. Чтобы в нее попасть, нужно пройти отбор. Расширять количество учащихся Бисенгалиев намеренно не хочет, чтобы не допустить большой нагрузки на педагогов, которые параллельно играют в его оркестре.

Фото: Zakon.kz

Говоря о дирижировании, Бисенгалиев понимает, что его основа – не отсчитывание долей, а музыкальное мышление, которое он, как руководитель оркестра, должен донести до музыкантов и убедить их сыграть то или иное произведение в соответствии с его видением. Марат считает, что в работе с оркестром также можно быть спокойным и не держать коллектив в ежовых рукавицах.

Такого взаимопонимания можно достичь только со своим оркестром, потому что на это есть время, музыканты уже знают мое видение и с полуслова все понимают, чувствуют. Когда с другими оркестрами работаю, то здесь, конечно, высока роль техники, нужны большие навыки, которых нет. Марат Бисенгалиев

Сегодня у Марата Бисенгалиева есть свой оркестр в Мумбаи в Индии (Симфонический оркестр Индии). Основной состав – камерный, состоит из 15 музыкантов, которые числятся в штате. В случае необходимости в оркестр под определенные концерты приглашаются дополнительно другие музыканты на гонорарной основе, причем постоянно сотрудничающие с коллективом. Таким образом, число артистов в оркестре может варьироваться от 15 до 100.

Ранее Бисенгалиев создавал свои оркестры в Казахстане – Западно-Казахстанский, Алматинский, потом Симфонический оркестр Алматы, но рано или поздно эти проекты приходилось оставлять.

Оркестр — это дорогое удовольствие, в нынешние времена содержать его не так просто. К примеру, в Казахстане получалось так, что создавался оркестр. Потом менялись условия, и оркестр переставал существовать. Отношусь к этому спокойно, делаю то, что возможно, за период, который дается. Когда оркестр финансируется за счет государства, сама система очень непростая, когда меняется руководитель региона и приходится начинать переговоры сначала, не всегда такие переговоры успешны. Марат Бисенгалиев

Впервые Бисенгалиев приехал в Мумбаи в 2004 году. Индия сейчас намного опережает даже Китай по скорости развития, по ВВП, вместе с этим растет средний класс, возрастает интерес к классической музыке.

Город Мумбаи сейчас такой, как Нью-Йорк. Небоскребы как грибы растут, в каждый мой новый приезд они становятся выше, их все больше. Взаимосвязь между экономическим развитием и интересом к культуре всегда сильная. Там идет все по нарастающей. Марат Бисенгалиев

Сотрудничество с одним из крупнейших современных композиторов Карлом Дженкинсом дало миру немало прекрасных произведений на казахские темы. Сегодня казахстанский скрипач и британский композитор продолжают строить совместные планы.

Не раз выступления с композициями Дженкинса в Казахстане сопровождались ярким шоу или интересными технически сложными декорациями. Так было на шоу Mr. Adam, а позже на ЭКСПО-2017 в столице Казахстана.

В столице тогда исполнили произведение «Энергия звука», которое Бисенгалиев заказал Карлу Дженкинсу. Марат объяснил ему синопсис – тему возникновения Вселенной, Галактики Млечный путь, Солнечной системы. Языком музыки были отражены все стихии Земли, даже путешествие вглубь Земли. Василий Бархатов сделал голографию звезд, которые крутились вокруг солиста — Бисенгалиева.

Эффекты были потрясающими, жаль, пока нет возможности повторить это шоу. Летающие музыканты — моя идея, это то, что дало эффект потрясающий. Были темы из ранних произведений Дженкинса «Тлеп» и «Абай», но для ЭКСПО он видоизменил их, остальную музыку специально сочинил. Марат Бисенгалиев

На ЭКСПО-2020 в Дубаи Бисенгалиев планировал презентовать произведение «Миссия на Марс», созданное композиторами из разных частей планеты по заказу ОАЭ, но из-за технических нюансов пока не удалось это сделать.

Музыкант замечает, что в Казахстане есть и интерес публики, и возможности для того, чтобы делать масштабные проекты со сложными декорациями.