Марат Бисенгалиев рассказал, с чего начинается любовь к искусству
Благодаря Марату Бисенгалиеву о казахстанской культуре в мире заговорили по-новому. Он выступает на лучших мировых концертных площадках, таких как Carnegie Hall и Lincoln Centre – в Нью-Йорке, Wigmore Hall, Barbican Centre, Royal Albert Hall и Royal Festival Hall – в Лондоне.
Результатом сотрудничества со всемирно известными звукозаписывающими компаниями, такими как Naxos/Marco Polo, EMI, Sony BMG, стали многочисленные записи, вошедшие в сокровищницу мировой музыкальной культуры. А еще Бисенгалиев — исследователь творчества английского композитора-классика Эдварда Элгара, за что удостоился премии «Золотой диск» Фонда Эдварда Элгара.
На зимней Олимпиаде-2022 в Пекине латвийский фигурист Денис Васильев, сам того не ведая, прославил казахстанскую культуру, и Марат Бисенгалиев принял в этом косвенное участие. Дело в том, что в короткой программе Васильев использовал отрывок из скрипичного концерта Карла Дженкинса «Сары кыз», написанного композитором специально для Бисенгалиева. В нем казахстанцы узнали видоизмененный мотив песни Абая Кунанбаева «Айттым сәлем, Қаламқас».
А ведь всего этого могло и не быть в биографии Марата Бисенгалиева, если бы не грамотные педагоги, у которых ему посчастливилось познать все тонкости игры на скрипке.
Поступив в школу им. Байсеитовой, Марат Бисенгалиев попал к профессору Олегу Шульпякову. Сам скрипач называет его учителем от Бога, но сожалеет, что проучиться у него успел всего один год — профессор переехал в Санкт-Петербург. Далее был «смутный» период. Марат Бисенгалиев вспоминает, что сменил за последующие шесть лет около девяти педагогов – одни уезжали в аспирантуру в другие города, вторые уходили в декретные отпуска, третьи уезжали из страны. Естественно, что успеваемостью и уровнем подготовки ученик Марат Бисенгалиев в то время не отличался.
Фото: Zakon.kz
Попав к основательнице скрипичной школы Казахстана, профессору Нине Патрушевой, Бисенгалиев быстро стал одним из ведущих учеников.
Для меня уроки у Нины Михайловны действительно стали поворотным моментом в карьере. Самый главный урок от профессора – любовь к ученикам. Такое отношение к ученикам вместе с ее ноу-хау дало потрясающие плоды. В своей деятельности, работая с оркестром, я всегда вспоминаю, как она работала. То есть никогда не повышаю голос, как и она. Меня удивляло, насколько можно совершенно спокойно преподавать, ни разу не повысив голос. Скрипач Марат Бисенгалиев
Музыкант признается, что Нина Патрушева, которой в этом году исполнилось бы 95 лет, обладала большим педагогическим даром, умела передавать все навыки игры на скрипке так, что ученики понимали все тонкости.
Я считаю, что взаимоотношения учителя и ученика намного сложнее, чем взаимоотношения мужа и жены. Муж и жена могут найти взаимопонимание, стерпится – слюбится, а во взаимоотношениях ученика с учителем о совместимости будет говорить только результат. Марат Бисенгалиев
После успешного окончания школы Бисенгалиев поступил в Московскую консерваторию. Ему повезло попасть в класс одного из лучших профессоров того времени — к Борису Беленькому. Марат вспоминает, что этот педагог проводил много времени в занятиях со студентами, в отличие от других, которые параллельно концертировали и оставляли учеников на своих ассистентов.
Это дало Марату Бисенгалиеву еще один мощный толчок в карьере. После кончины Беленького Бисенгалиев продолжил учебу у профессора Валерия Климова, который как раз много выступал, однако со студентами занимался «редко, но метко».
Климов мне дал много навыков в плане ощущения сцены, подачи, у него были сильные ассистенты, с ними я занимался практически каждый день. И у Беленького, и у Климова ассистенты работали со студентами каждый день по три-четыре часа. Такая система — это то, что я пытаюсь внедрить сейчас в академии в Мумбаи, чтобы учителя не смотрели на часы, а давали результат. Если нужно с учеником каждый день заниматься, то так и делать. Марат Бисенгалиев
Сам Марат Бисенгалиев признается, что у него нет никакого педагогического таланта, в отличие от Нины Михайловны.
Быть педагогом — это призвание. Работа с оркестром — это не педагогика, а скорее коучинг. То есть я работаю с готовыми профессионалами, могу работать с другими учителями в моей академии в Мумбаи, но не могу работать с детьми. У меня нет тех качеств, которые были у Патрушевой, я понимаю, что лучше не пытаться преподавать, поэтому я играю на скрипке и дирижирую.Марат Бисенгалиев
Академия в Мумбаи, или Solai Music academy – специализированная музыкальная школа для детей, где учатся не больше 50 учеников. Чтобы в нее попасть, нужно пройти отбор. Расширять количество учащихся Бисенгалиев намеренно не хочет, чтобы не допустить большой нагрузки на педагогов, которые параллельно играют в его оркестре.
Фото: Zakon.kz
Говоря о дирижировании, Бисенгалиев понимает, что его основа – не отсчитывание долей, а музыкальное мышление, которое он, как руководитель оркестра, должен донести до музыкантов и убедить их сыграть то или иное произведение в соответствии с его видением. Марат считает, что в работе с оркестром также можно быть спокойным и не держать коллектив в ежовых рукавицах.
Такого взаимопонимания можно достичь только со своим оркестром, потому что на это есть время, музыканты уже знают мое видение и с полуслова все понимают, чувствуют. Когда с другими оркестрами работаю, то здесь, конечно, высока роль техники, нужны большие навыки, которых нет.Марат Бисенгалиев
Сегодня у Марата Бисенгалиева есть свой оркестр в Мумбаи в Индии (Симфонический оркестр Индии). Основной состав – камерный, состоит из 15 музыкантов, которые числятся в штате. В случае необходимости в оркестр под определенные концерты приглашаются дополнительно другие музыканты на гонорарной основе, причем постоянно сотрудничающие с коллективом. Таким образом, число артистов в оркестре может варьироваться от 15 до 100.
Ранее Бисенгалиев создавал свои оркестры в Казахстане – Западно-Казахстанский, Алматинский, потом Симфонический оркестр Алматы, но рано или поздно эти проекты приходилось оставлять.
Оркестр — это дорогое удовольствие, в нынешние времена содержать его не так просто. К примеру, в Казахстане получалось так, что создавался оркестр. Потом менялись условия, и оркестр переставал существовать. Отношусь к этому спокойно, делаю то, что возможно, за период, который дается. Когда оркестр финансируется за счет государства, сама система очень непростая, когда меняется руководитель региона и приходится начинать переговоры сначала, не всегда такие переговоры успешны. Марат Бисенгалиев
Впервые Бисенгалиев приехал в Мумбаи в 2004 году. Индия сейчас намного опережает даже Китай по скорости развития, по ВВП, вместе с этим растет средний класс, возрастает интерес к классической музыке.
Город Мумбаи сейчас такой, как Нью-Йорк. Небоскребы как грибы растут, в каждый мой новый приезд они становятся выше, их все больше. Взаимосвязь между экономическим развитием и интересом к культуре всегда сильная. Там идет все по нарастающей. Марат Бисенгалиев
Сотрудничество с одним из крупнейших современных композиторов Карлом Дженкинсом дало миру немало прекрасных произведений на казахские темы. Сегодня казахстанский скрипач и британский композитор продолжают строить совместные планы.
Не раз выступления с композициями Дженкинса в Казахстане сопровождались ярким шоу или интересными технически сложными декорациями. Так было на шоу Mr. Adam, а позже на ЭКСПО-2017 в столице Казахстана.
В столице тогда исполнили произведение «Энергия звука», которое Бисенгалиев заказал Карлу Дженкинсу. Марат объяснил ему синопсис – тему возникновения Вселенной, Галактики Млечный путь, Солнечной системы. Языком музыки были отражены все стихии Земли, даже путешествие вглубь Земли. Василий Бархатов сделал голографию звезд, которые крутились вокруг солиста — Бисенгалиева.
Эффекты были потрясающими, жаль, пока нет возможности повторить это шоу. Летающие музыканты — моя идея, это то, что дало эффект потрясающий. Были темы из ранних произведений Дженкинса «Тлеп» и «Абай», но для ЭКСПО он видоизменил их, остальную музыку специально сочинил. Марат Бисенгалиев
На ЭКСПО-2020 в Дубаи Бисенгалиев планировал презентовать произведение «Миссия на Марс», созданное композиторами из разных частей планеты по заказу ОАЭ, но из-за технических нюансов пока не удалось это сделать.
Мне ценно слышать реакцию людей, которые не ожидали, что им понравится концерт. Помню, дети приходили на наши концерты на ЭКСПО по несколько раз. Пусть даже сама музыка доходчивая, красивая, но 3D-эффекты усиливали восприятие звучавшей музыки. С таких ярких впечатлений и начинается настоящая большая любовь к искусству. Марат Бисенгалиев