Идет следствие — МИИР о чиновниках, взявших жилье вне очереди по «7-20-25»

Заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК Азимбек Налибаев на брифинге в СЦК сообщил, что по факту участия чиновников из Шымкента вне очереди в жилищной программе «7-20-25» идет следствие, передает корреспондент Zakon.kz.

Эти квартиры были построены по программе «7-20-25» за счет облигационных займов Казахстанской жилищной компании и предназначены только для очередников, которые являются вкладчиками «Отбасы банка». Идут следственные работы. Зампредседателя Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК Азимбек Налибаев

Какие-либо иные детали он не стал озвучивать, ссылаясь на тайну следствия.

Более подробно мы не можем сейчас прокомментировать. Акимат по этому вопросу дополнительно отрабатывает — ждем официальную позицию акимата. Азимбек Налибаев

25 апреля председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК Алмаз Идырысов заявил, что по этому факту Министерство индустрии и инфраструктурного развития незамедлительно направило запрос по разъяснению причин в акимат города Шымкента.

Как сообщил Идырысов, жилье, которое строится за счет кредитных средств, должно реализовываться через «Отбасы банк», и то, что акимат Шымкента провел определенный конкурс среди госслужащих, а также передал эти квартиры в рамках программы «7-20-25», является отклонением от условий программы.