Льготное автокредитование: одобрено более пяти тысяч заявок казахстанцев
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По состоянию на утро 25 мая 2022 года более 16 тысяч казахстанцев подали заявки по программе льготного автокредитования, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы Ассоциации казахстанского автобизнеса, по состоянию на утро 25 мая принято 16 224 заявки на льготное автокредитование. 5413 из них уже одобрены.
Льготные автокредиты начали выдавать в Казахстане с 16 мая 2022 года. Одобрение в Фонде развития промышленности получили четыре банка.
После многочисленных обращений казахстанцев в программу внесли изменения. Так, было отменено требование о наличии VIN-кода для подачи заявки на льготный автокредит.