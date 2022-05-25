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Льготное автокредитование: одобрено более пяти тысяч заявок казахстанцев

Льготное автокредитование Фото: freepik
По состоянию на утро 25 мая 2022 года более 16 тысяч казахстанцев подали заявки по программе льготного автокредитования, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Ассоциации казахстанского автобизнеса, по состоянию на утро 25 мая принято 16 224 заявки на льготное автокредитование. 5413 из них уже одобрены.

Льготные автокредиты начали выдавать в Казахстане с 16 мая 2022 года. Одобрение в Фонде развития промышленности получили четыре банка.

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После многочисленных обращений казахстанцев в программу внесли изменения. Так, было отменено требование о наличии VIN-кода для подачи заявки на льготный автокредит.

23 мая заместитель председателя правления АО «Фонд развития промышленности» Жанар Ибрашева рассказала, что по льготному автокредитованию с начала программы было приобретено 34 автомобиля.

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Анастасия Стативкина
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