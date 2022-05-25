Токаев выразил соболезнования Байдену

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Джозефу Байдену в связи с гибелью школьников и взрослых в результате стрельбы в начальной школе Робба в штате Техас, сообщает Zakon.kz.

От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования и сочувствие семьям, потерявшим своих близких, и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Разделяю скорбь жителей Техаса и всех ваших соотечественников по жертвам этого чудовищного преступления, – говорится в телеграмме президента.

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Ранее стало известно, что 18 детей в возрасте 5-11 лет и трое взрослых погибли в результате стрельбы в начальной школе. По словам губернатора, подозреваемый – житель города Ювалде Сальвадор Ромас – также скончался.

Позднее стало известно, что подозреваемый в стрельбе выкладывал в соцсети фото оружия. А бывший одноклассник 18-летнего Рамоса рассказал, что за несколько дней до стрельбы он прислал ему фото оружия и полного рюкзака патронов, отметив, что он сейчас выглядит совсем по-другому, и бывший одноклассник не узнает его.

Одноклассник добавил, что над Рамосом часто насмехались в школе из-за его внешнего вида и финансового положения семьи. Поэтому он реже стал ходить в школу.