Токаев направил телеграмму соболезнования Джозефу Байдену

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования на имя президента США Джозефа Байдена в связи с трагедией в Новом Орлеане, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что президент Казахстана с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате происшествия в США и решительно осудил этот чудовищный акт насилия.

"Глава нашего государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил искренние соболезнования семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", – сообщает пресс-служба Акорды.

1 января 2025 года водитель на грузовике въехал в толпу людей в Новом Орлеане в США и открыл огонь. Изначально сообщалось, что в результате погибли 10 человек и еще 30 – получили ранения.

Позже власти региона назвали трагедию террористической атакой.

2 января 2025 года стало известно, что число погибших в результате наезда автомобиля на толпу людей, праздновавших Новый год в Новом Орлеане в США, возросло до 15.