Гранд-финал Кубка мира по лыжному фристайлу пройдет в Алматы

Опубликован предварительный календарь Кубка мира сезона-2022/23 по фристайл-могулу и фристайл-акробатике. Финалы в обеих дисциплинах с вручением главной награды лучшим в сезоне – Большого хрустального глобуса – должны пройти в Казахстане, передает Zakon.kz.

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) представила первый официальный проект календаря сезона-2022/23 для Кубка мира по фристайлу в дисциплинах могул и акробатика. Согласно проекту, два главных события предстоящего сезона – Чемпионат мира и финал Кубка мира – примут Грузия и Казахстан.

Еще пара локаций «подлежит уточнению», но, тем не менее, сезон-2022/23 обещает быть очень зрелищным. В могуле ожидается 6 этапов, в параллельном могуле – 7 этапов, в лыжной акробатике намечено 7 этапов в индивидуальных соревнованиях и три командных старта. Главными соревнованиями сезона является намеченный на февраль 2023 года Чемпионат мира по сноуборду, фристайлу и фрирайду в Бакуриани в Грузии. Пресс-служба FIS

Согласно проекту календаря, сезон Кубка мира-2022/23 в могуле и акробатике начнется 2 декабря на этапе Кубка мира в финской Руке. До Нового года могулисты успеют выступить во французском Мегеве и шведском Идре, акробаты – в Швейцарии (город уточняется). В 2023 году до мирового первенства в Грузии представители фристайл-могула и фристайл-акробатики поборются за очки Кубка мира на этапах в Канаде, США и Италии.

Финал Кубка мира-2022/23 по фристайл-могулу и фристайл-акробатике намечен на 17-20 марта 2023 года и должен пройти в Алматы на горнолыжном курорте Шымбулак. Здесь состоятся завершающие этапы Кубка мира по всем дисциплинам фристайл-могула и фристайл-акробатики, а также пройдет вручение Больших хрустальных глобусов.

Фото: Instagram/fisfreestyle

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Также стало известно, что Чемпионат мира-2025 пройдет в швейцарском Санкт-Морице, а мировое первенство 2027 года – в австрийском городе Монтафон. Кроме того, во время юношеских зимних Олимпийских игр 2024 года в Канвоне (Южная Корея) фристайлисты-могулы впервые будут соревноваться в дисциплинах параллельный могул и командный параллельный могул.

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Сборные Казахстана по фристайл-могулу и фристайл-акробатике успешно выступали в Кубках мира и на Чемпионатах мира на протяжении нескольких лет. Одно из недавних достижений – «золото» и два «серебра» казахстанки Анастасии Городко на молодежном Чемпионате мира в Италии. На зимней Олимпиаде-2022 представители этого вида спорта, к сожалению, не смогли выиграть ни одной медали, хотя считались фаворитами.

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