Байден встретится с семьями погибших при стрельбе в школе в Техасе
Президент США Джо Байден подтвердил намерение отправиться в штат Техас, где в результате стрельбы в начальной школе города Увальде погиб минимум 21 человек, сообщают «Известия».
Первая леди США Джилл Байден и я поедем в предстоящие дни в Техас, чтобы встретиться с семьями погибших, показать, что мы чувствуем их боль, и, возможно, принести им небольшое утешение.Джо Байден
Накануне американский лидер выступил с обращением к гражданам Штатов с призывом бросить вызов оружейному лобби.
Также президент выразил соболезнования в связи с гибелью школьников и взрослых в начальной школе Техаса. Он распорядился приспустить флаги США над государственными зданиями, военными объектами и дипломатическими миссиями до 28 мая.
Стрельба в начальной школе в Увальде в штате Техас произошла 24 мая. По последним данным, жертвами стали 18 детей и трое взрослых. Уточнялось также, что среди пострадавших два сотрудника правоохранительных органов.
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По информации губернатора штата Грегори Эббота, нападавшего удалось опознать: им оказался 18-летний Сальвадора Рому, ученик средней школы Увальде, поэтому он легко зашел в здание.
Прежде чем открыть огонь в начальной школе, он также выстрелил в свою 66-летнюю бабушку. Она жива, но находится в критическом состоянии.