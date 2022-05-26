Байден встретится с семьями погибших при стрельбе в школе в Техасе

Стрельба в начальной школе в Увальде в штате Техас произошла 24 мая. По последним данным, жертвами стали 18 детей и трое взрослых, сообщает Zakon.kz.

Президент США Джо Байден подтвердил намерение отправиться в штат Техас, где в результате стрельбы в начальной школе города Увальде погиб минимум 21 человек, сообщают «Известия».

Первая леди США Джилл Байден и я поедем в предстоящие дни в Техас, чтобы встретиться с семьями погибших, показать, что мы чувствуем их боль, и, возможно, принести им небольшое утешение. Джо Байден

Накануне американский лидер выступил с обращением к гражданам Штатов с призывом бросить вызов оружейному лобби.

Также президент выразил соболезнования в связи с гибелью школьников и взрослых в начальной школе Техаса. Он распорядился приспустить флаги США над государственными зданиями, военными объектами и дипломатическими миссиями до 28 мая.

Стрельба в начальной школе в Увальде в штате Техас произошла 24 мая. По последним данным, жертвами стали 18 детей и трое взрослых. Уточнялось также, что среди пострадавших два сотрудника правоохранительных органов.

Новость по теме Токаев выразил соболезнования Байдену

По информации губернатора штата Грегори Эббота, нападавшего удалось опознать: им оказался 18-летний Сальвадора Рому, ученик средней школы Увальде, поэтому он легко зашел в здание.

Прежде чем открыть огонь в начальной школе, он также выстрелил в свою 66-летнюю бабушку. Она жива, но находится в критическом состоянии.