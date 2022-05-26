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Встреча Токаева с Жапаровым – опубликовано видео эффектной церемонии

визит Токаев в Бишкек Фото: akorda.kz
На территории резиденции президента Кыргызстана «Ала-Арча» в мраморном шатре «Ақ кеме» состоялась официальная церемония встречи Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

визит Токаева в Бишкек

Фото: akorda.kz

Начальник Почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран. После исполнения гимнов Казахстана и Кыргызстана Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров представили друг другу членов официальных делегаций, – говорится в telegram-канале пресс-службы Администрации президента РК.

визит Токаева в Бишкек

Фото: akorda.kz

Напомним, что 26 мая Касым-Жомарт Токаев по приглашению Садыра Жапарова прибыл с официальным визитом в Кыргызстан.

визит Токаева

Фото: akorda.kz

визит в Бишкек

Фото: akorda.kz

В Бишкеке запланированы встречи глав двух государств в узком и расширенном составах.

визит Токаева в Бишкек

Фото: akorda.kz

В повестку дня переговоров также включены вопросы развития казахско-кыргызского стратегического партнерства с акцентом на дальнейшее укрепление политического диалога, наращивание торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Анастасия Московчук
Жапаров Садыр Токаев Касым-Жомарт Казахстан Кыргызстан
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