Суд отклонил ходатайство защиты экс-министра Елжана Биртанова об отводе прокуроров

В Нур-Султане проходит судебное заседание по делу экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова и его бывшего заместителя Олжаса Абишева. Защита ходатайствовала об отводе участника потерпевшей стороны – Аскара Акбаева и двоих прокуроров. Но судья отказал им, передает Zakon.kz.

В начале процесса защитник экс-министра здравоохранения Ержан Биртан заявил об отводе Аскара Акбаева – директора Департамента собственной безопасности МЗ РК – от исполнения роли представителя потерпевшей стороны в ходе судебного процесса.

Одновременно он ходатайствовал о вызове Акбаева в качестве свидетеля защиты.

Защита Биртанова имеет вопросы к господину Акбаеву, которые будут заданы ему в качестве свидетеля. В частности, в связи с тем, что он является подписантом важного документа, имеющего прямое отношение к делу о платформе информатизации здравоохранения и содержащего важную информацию. Речь идет об акте технического состояния платформы от 1 ноября 2021 года, который суд, назначая главное судебное разбирательство, обязался перевести на русский язык и исследовать в судебном заседании. Господин Акбаев и другие подписанты этого документа, а именно представители Министерства здравоохранения, Республиканского центра электронного здравоохранения и компании Ericsson Nicola Tesla будут допрошены в суде защитой Биртанова. Защитник экс-министра здравоохранения Ержан Биртан

Фото: Zakon.kz

В этой связи, добавил Ержан Биртан, Аскар Акбаев не может осуществлять функции представители потерпевшего, так как участник судебного процесса не может иметь одновременно два статуса: быть и потерпевшим, и свидетелем.

Его поддержал адвокат Дмитрий Куряченко.

Считаю, что это лицо, как и все остальные подписавшие акт, должно быть опрошено в качестве свидетеля. Также я поддерживаю заявление об отводе адвоката Сагалиева – я считаю, действительно, какие основания были у прокуроров на протяжении всего досудебного расследования не осуществлять надзор надлежащим образом, в чем состоял этот интерес, не осуществлять надзор. Все это говорит о том, что прокуроры не нацелены на то, чтобы помогать суду обеспечить полноту и объективность рассмотрения данного уголовного дела. В связи с этим я считаю, что они подлежат отводу. Адвокат Дмитрий Куряченко

С ними оказался солидарен и сам экс-министр Елжан Биртанов.

Я присоединяюсь к ходатайству своих защитников Ержана Биртана и Серика Сагалиева. Считаю, что в суде не могут участвовать от имени государства обвинители, которые были уличены вами, а также городским судом города Нур-Султана в нарушении УПК РК. В этой связи я считаю, что они имеют личную заинтересованность, что они не могут представлять здесь государство. Прошу Генеральную прокуратуру назначить по нашему делу других прокуроров, других обвинителей, уверен, что в стране таковые профессиональные, незапятнанные прокуроры имеются. Экс-министр здравоохранения РК Елжан Биртанов

Судья отказал по всем ходатайствам представителей защиты.

Экс-министр здравоохранения Елжан Биртанов и его бывший заместитель Олжас Абишев оказались на скамье подсудимых по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию платформы информатизации Минздрава, которую создала хорватская компания Ericsson Nicola Tesla.

Елжан Биртанов находится под следствием с ноября 2020 года.

В Сети запускали несколько петиций и обращений о прекращении уголовного преследования экс-министра здравоохранения.