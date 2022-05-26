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Мы должны быть вместе — Токаев пригласил иностранных предпринимателей в МФЦА

ЕАЭС, форум, участники, Токаев, призыв, МФЦА Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев напомнил участникам Евразийского экономического форума об успешной работе Международного финансового центра «Астана», передает корреспондент Zakon.kz.
Я хотел бы напомнить участникам форума, что в Казахстане довольно успешно функционирует Международный финансовый центр «Астана», который является очень хорошей международной площадкой. Этот центр оперирует в соответствии с английским правом. Есть очень большой интерес со стороны как российских, так и других компаний к Международному финансовому центру. Еще раз приглашаю всех более внимательно посмотреть на его работу.Касым-Жомарт Токаев

Как подчеркнул президент, в Казахстан из России прибыло более 200 предпринимателей, которые разместились именно на площадке Международного финансового центра «Астана». Глава государства отметил, что дал поручения руководителям всех соответствующих ведомств создать режим наибольшего благоприятствования для российских предпринимателей.

По словам главы государства, предприниматели из России будут обеспечены всеми необходимыми условиями, начиная от миграционного режима и заканчивая другими вопросами.

Я думаю, что мы действительно должны быть вместе. Как говорил один незабвенный руководитель Советского Союза, который находился у власти 32 года: «Мы, азиаты, должны держаться вместе».Касым-Жомарт Токаев

Ранее глава государства заявил, что Казахстан выступает за то, чтобы Евразийская экономическая комиссия работала по-деловому, с нацеленностью на конкретный результат.

Напомним, 26 мая Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Садыра Жапарова прибыл с официальным визитом в Кыргызстан. По итогам встречи двух президентов подписано 13 документов.

Тамила Языкова
ЕАЭС Токаев Касым-Жомарт Казахстан Кыргызстан
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