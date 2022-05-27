Крематорий в Алматы: срок запуска вновь перенесли

В конце марта стало известно, что срок запуска крематория в Алматы – май 2022 года. Но теперь в акимате мегаполиса сообщили о переносе запуска, передает Zakon.kz.

Как уточнили в городском акимате, «генеральный план строительства крематория разбит на два проекта: строительство здания и строительство подводящих инженерных сетей».

Строительно-монтажные работы по зданию завершены в декабре месяце 2021 года. На сегодняшний день для ввода в эксплуатацию крематория необходимо завершить подведение наружных инженерных сетей к объекту. В связи с наступлением неблагоприятных погодных условий в октябре 2021 года работы были приостановлены до марта 2022 года. На текущий момент работы возобновлены, срок завершения работ по инженерным сетям – ориентировочно третий квартал 2022 года. Пресс-служба акимата Алматы

По данным ведомства, производственная мощность крематория рассчитана на основании пропускной способности кремационного оборудования, режима работы комплекса и составляет 23-24 кремации в сутки (7 тыс. кремаций в год) при двухсменной работе.

Правила функционирования крематория в настоящее время в разработке. Пресс-служба акимата Алматы

Вместе с тем в ведомстве уточнили, из каких материалов построен крематорий:

стены – из алюминиевых кассет по алюминиевому каркасу;

козырьки – из стекла на тросах;

оконные откосы – из оцинкованной стали с полимерным покрытием;

крыльцо – из гранита;

цоколь – из полированного гранита по каркасу;

отмостка здания – из брусчатки.

В здании крематория размещены административные помещения и помещения для рабочих. В составе помещений имеются раздевалки с душевыми, магазин ритуальных принадлежностей, зал для прощания. Пресс-служба акимата Алматы

В июне 2020 года сообщалось, что в Алматы планируют построить крематорий. Тогда были начаты работы по разработке проектно-сметной документации.

В апреле 2021 года глава Управления комфортной городской среды Алматы Сапар Нурашев сообщил, что завершение строительства крематория запланировано на сентябрь 2021 года.

В марте 2022 года в акимате Алматы сообщили, что ориентировочный срок запуска крематория – май 2022 года.