Крематорий в Алматы: срок запуска вновь перенесли
Как уточнили в городском акимате, «генеральный план строительства крематория разбит на два проекта: строительство здания и строительство подводящих инженерных сетей».
Строительно-монтажные работы по зданию завершены в декабре месяце 2021 года. На сегодняшний день для ввода в эксплуатацию крематория необходимо завершить подведение наружных инженерных сетей к объекту. В связи с наступлением неблагоприятных погодных условий в октябре 2021 года работы были приостановлены до марта 2022 года. На текущий момент работы возобновлены, срок завершения работ по инженерным сетям – ориентировочно третий квартал 2022 года.Пресс-служба акимата Алматы
По данным ведомства, производственная мощность крематория рассчитана на основании пропускной способности кремационного оборудования, режима работы комплекса и составляет 23-24 кремации в сутки (7 тыс. кремаций в год) при двухсменной работе.
Правила функционирования крематория в настоящее время в разработке.Пресс-служба акимата Алматы
Вместе с тем в ведомстве уточнили, из каких материалов построен крематорий:
стены – из алюминиевых кассет по алюминиевому каркасу;
козырьки – из стекла на тросах;
оконные откосы – из оцинкованной стали с полимерным покрытием;
крыльцо – из гранита;
цоколь – из полированного гранита по каркасу;
отмостка здания – из брусчатки.
В здании крематория размещены административные помещения и помещения для рабочих. В составе помещений имеются раздевалки с душевыми, магазин ритуальных принадлежностей, зал для прощания.Пресс-служба акимата Алматы
В июне 2020 года сообщалось, что в Алматы планируют построить крематорий. Тогда были начаты работы по разработке проектно-сметной документации.
В апреле 2021 года глава Управления комфортной городской среды Алматы Сапар Нурашев сообщил, что завершение строительства крематория запланировано на сентябрь 2021 года.
В марте 2022 года в акимате Алматы сообщили, что ориентировочный срок запуска крематория – май 2022 года.