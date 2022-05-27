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ДТП с семью выпускниками в Мангистау: ключи от машины детям дал отец

состояние детей, ДТП с выпускниками Фото: Zakon.kz
25 мая на трассе в районе села Сайотес в Мангистауской области произошло ДТП. В аварии пострадали семь выпускников школы, сообщает Zakon.kz.

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Врачи детской многопрофильной больницы области рассказали о состоянии выпускников. По их данным, состояние двух пострадавших остается крайне тяжелым.

Состояние мальчика крайне тяжелое, ребенок находится на аппаратном ИВЛ, в реанимации. Состояние девочки тоже тяжелое, она находится в отделении травматологии, готовится на операцию. Учитывая тяжесть состояния детей, прогнозы мы сейчас какие-то давать не можем. Сания Тарбахова, замдиректора по лечебной части детской многопрофильной больницы

По информации полицейских, школьники были трезвы. А ключи от машины, как отмечено в сюжете телеканала AstanaTV, водителю-выпускнику дал отец. К слову, парню только через два месяца исполнится 18 лет.

Стоит отметить, что выпускники, отмечая «последний звонок», отличились во многих регионах Казахстана.

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Кроме того, в социальных сетях появились видео, на которых школьники Актау рискуют жизнью – по пояс высовываются из окон автомобилей и машут лентами.

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Анастасия Московчук
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