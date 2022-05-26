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Кортеж выпускников в Шымкенте: нарушителей наказали по нескольким статьям

кортеж, выпускники, наказание Фото: Zakon.kz
25 мая в школах Казахстана прошел «последний звонок». После праздника в соцсетях стали распространять видео с веселыми выпускниками, нарушающими правила дорожного движения, сообщает Zakon.kz.
Сотрудниками местной полицейской службы ДП Шымкента привлечены к ответственности водители автомашин Hyundai Accent, Toyota Land Cruiser и Toyota Camrу в соответствии со статьями 590 «Нарушение правил эксплуатации ТС», 593 «Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов» и 606 «Создание аварийной ситуации» КоАП РК.Пресс-служба ДП Шымкента

В целом, по данным ведомства, 25 мая патрульными полицейскими Шымкента к административной ответственности привлечены 132 водителя за нарушение ПДД, в том числе 10 автомашин водворены на штрафстоянку.

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Кроме того, в социальных сетях появились видео, на которых школьники Актау рискуют жизнью – по пояс высовываются из окон автомобилей и машут лентами.

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