Кортеж выпускников в Шымкенте: нарушителей наказали по нескольким статьям

25 мая в школах Казахстана прошел «последний звонок». После праздника в соцсетях стали распространять видео с веселыми выпускниками, нарушающими правила дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

Сотрудниками местной полицейской службы ДП Шымкента привлечены к ответственности водители автомашин Hyundai Accent, Toyota Land Cruiser и Toyota Camrу в соответствии со статьями 590 «Нарушение правил эксплуатации ТС», 593 «Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов» и 606 «Создание аварийной ситуации» КоАП РК. Пресс-служба ДП Шымкента

В целом, по данным ведомства, 25 мая патрульными полицейскими Шымкента к административной ответственности привлечены 132 водителя за нарушение ПДД, в том числе 10 автомашин водворены на штрафстоянку.

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В Мангистау семь выпускников доставлены в больницу после ДТП.

Кроме того, в социальных сетях появились видео, на которых школьники Актау рискуют жизнью – по пояс высовываются из окон автомобилей и машут лентами.