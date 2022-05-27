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Законодательство РК

ЧП на КТК: Казахстан в полном объеме восстановил добычу нефти

КТК, ЧП, ремонт, завершение, Казахстан, добыча нефти, восстановление Фото: Facebook/cpcpipe
Премьер-министр РК Алихан Смаилов и генеральный директор АО «Каспийский трубопроводный консорциум» Николай Горбань обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества по транспортировке казахстанской нефти на экспорт, передает Zakon.kz.

Как сообщается на официальном информационном ресурсе главы правительства РК, во время встречи было отмечено, что на сегодняшний день ограничения пропускной способности нефтепровода сняты, прием нефти от казахстанских грузоотправителей восстановлен в полном объеме. Все выносные причальные устройства находятся в эксплуатации.

КТК, ЧП, ремонт, завершение, Казахстан, добыча нефти, восстановление

Фото: primeminister.kz

Мы рады, что ремонт поврежденных выносных причальных устройств на морском терминале КТК завершен. Это позволило снять ограничения и в полном объеме восстановить добычу нефти в Казахстане.Алихан Смаилов

КТК, ЧП, ремонт, завершение, Казахстан, добыча нефти, восстановление

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр РК отметил важность обеспечения своевременной реализации проекта устранения узких мест трубопроводной системы КТК для транспортировки дополнительных объемов нефти после завершения проекта будущего расширения на Тенгизском месторождении.

Хочу отметить важность обеспечения дальнейшей безаварийной и бесперебойной эксплуатации нефтепровода КТК. Считаю, что для этого необходимо принять все возможные меры.Алихан Смаилов

Нефтепровод КТК обеспечивает кратчайший путь и наиболее выгодные экономические условия для экспорта нефти с крупных месторождений Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. В 2021 году по нему транспортировано 53,1 млн тонн казахстанской нефти, за январь-апрель текущего года – 18,7 млн тонн.

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20 апреля министр энергетики РК Болат Акчулаков в кулуарах Мажилиса рассказал, что завершается ремонт одного из вышедших ранее из строя выносных причальных устройств Каспийского трубопроводного консорциума.

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Динара Халдарова
Казахстан
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