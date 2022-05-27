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Какую пользу от конституционных поправок получат казахстанцы, разъяснил госсекретарь Ерлан Карин

разъяснения Фото: Facebook/karin.erlan
Государственный секретарь Республики Казахстан Ерлан Карин записал новое видео, в котором рассказал, какую пользу казахстанцам принесут поправки в Конституцию, сообщает Zakon.kz.

Госсекретарь в своем Telegram-канале отметил, что осталась практически неделя до конституционного референдума 5 июня.

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В стране идет активная кампания по информированию граждан по вопросам референдума. В прошлый раз я постарался рассказать о сути конституционных поправок и их значении для страны в целом. Но простых людей волнует, что даст конституционная реформа им и их семьям? Какую пользу от конституционных поправок получит конкретный гражданин? В новом ролике постараюсь ответить на эти вопросы. Ерлан Карин

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Анастасия Московчук
Референдум в Казахстане Карин Ерлан
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