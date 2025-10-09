Суд над блогерами в Астане: второй адвокат высказался о деле

Второй адвокат стороны защиты по делу Ерболата Жанабылова и его супруги Эльмиры Толегеновой – Жасулан Рахимгалиев – прокомментировал ситуацию, передает корреспондент Zakon.kz.

Сегодня, 9 октября, на заседании по рассмотрению апелляционной жалобы со стороны защиты присутствовал второй адвокат – Жасулан Рахимгалиев. Он рассказал журналистам, что даже если Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) начнет проверку, это еще не означает, что будет возбуждено уголовное дело.

"Это нужно проверить все доводы и прийти к наличию состава уголовного правонарушения. Может, признаки усматривают, но это еще не говорит, что есть состав преступления железно и по этой статье будут привлечены данные лица к ответственности. Это все покажет проверка", – озвучил он.

По его словам, он не вправе комментировать деятельность АФМ и не может предположить, сколько времени займет рассмотрение дела в отношении блогеров.

"Дальнейшие наши действия – получить постановление судебной коллегии и проверить, соответствует ли разъяснение, которое нам дали, тому, что будет изложено в судебном акте. От этого будем отталкиваться. Проверка АФМ начнется с момента оглашения постановления – с сегодняшнего дня", – дополнил Жасулан Рахимгалиев.

На вопрос журналистов о том, будет ли он и дальше вести дело блогеров, адвокат ответил, что не может это комментировать, ссылаясь на адвокатскую тайну.

"Сегодня я представляю их по данному делу, но то, что будет завтра, – сказать не могу. Меня подключили к этому процессу, и я осуществляю защиту. У нас выработана стратегия, определенные шаги и действия. Стратегию я не могу озвучить, чтобы не подготавливать своих оппонентов", – продолжил адвокат.

Сегодня, 9 октября 2025 года, начались слушания по делу Ерболата Жанабылова и его супруги Толегеновой Эльмиры. Заседания проходили одно за другим, при этом все стороны участвовали в процессе онлайн. В зале суда лично присутствовал только адвокат Жасулан Рахимгалиев.

Судья Жанна Нургалиева постановила оставить без изменений решение Специализированного суда от 15 сентября 2025 года в отношении Ерболата Жанабылова, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Также судья оставила без удовлетворения апелляционную жалобу по аналогичному делу в отношении супруги блогера – Эльмиры Толегеновой.

24 августа 2025 года стало известно, что Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи начал проверку действий вышеуказанных блогеров, проводящих розыгрыш ценных призов в соцсетях, на предмет соответствия требованиям законодательства о лотерейной деятельности.

5 сентября в Специализированном межрайонном суде по административным делам Астаны рассматривали дело в отношении блогера Ерболата Жанабылова по факту проведения незаконной лотереи. В этот день судья отложила судебное заседание на 15 сентября в 15:00.

15 сентября в Специализированном межрайонном суде по административным делам Астаны начали рассматривать дело в отношении Эльмиры Толегеновой, жены блогера Ерболата Жанабылова, по факту проведения незаконной лотереи.

Во время рассмотрения дела блогер-миллионник озвучила свою позицию. Также прозвучала сторона обвинения. Они считают, что курсы семьи блогеров Толегеновой и Жанабылова являются ширмой для скрытия лотереи.

В этот же день стало известно, что материалы по блогерам Жанабылову и Толегеновой передали в АФМ для возбуждения уголовного дела.