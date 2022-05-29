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Билл Гейтс спрогнозировал новую пандемию в следующие 20 лет

американский предприниматель Фото: Instagram/thisisbillgates
Основатель компании Microsoft полагает, что вероятность наступления пандемии составляет 50%, передает Zakon.kz.
Это может быть разновидность гриппа, другой тип коронавируса. И это, по крайней мере, позволило бы нам иметь некоторые сведения о том, как очень быстро получить лечение и вакцину. Но это может быть и что-то другое. Это может быть вирус, созданный человеком, биотеррористом, который разработал его и преднамеренно распространил. Это очень страшный сценарий, потому что они могут попытаться распространить его в разных местах одновременно, – цитирует ТАСС Гейтса.

Также он не исключает и то, что сама природа может создать новый вирус, так как человечество вторгается во все новые экосистемы.

Для борьбы с пандемиями предприниматель предлагает создание «глобальной группы реагирования и мобилизации при эпидемиях», которую сравнивает с пожарными.

То, что я предлагаю, потребовало бы увеличения бюджета Всемирной организации здравоохранения на 25%, и с этим у нас была бы команда из примерно 3 тыс. человек с разными профилями, – добавил он.

Между тем Гейтс не считает, что вспышка оспы обезьян перерастет в новую крупную пандемию.

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Елена Беляева
Гейтс Билл
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