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Врач рассказал, как правильно выбрать лекарство от головной боли

Витамины Фото: pixabay
Чтобы избавиться от головной боли надолго, нужно изменить образ жизни. За короткое время справиться с этой проблемой помогут только лекарства, передает Zakon.kz.

Люди, часто страдающие головной болью, знают, какой из препаратов им подходит больше всего. Врачи не устают напоминать, что заниматься самолечением – опасно.

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Чтобы правильно назначить препарат, который будет помогать от головной боли, нужно выяснить ее причину. Медикамент пациенту подбирается врачом всегда индивидуально, после осмотра невролога и дополнительных обследований. Врач-невролог отделения платной неврологии ГКБ №1 города Алматы Николай Степук

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Врачи обычно разделяют причины головных болей на несколько типов. В зависимости от этого подбирают пациенту с учетом его состояния правильное лекарство.

При мигренях, например, помогают специальные препараты, часто головная боль может быть вызвана повышением артериального давления, тогда спасать человека от головной боли будут препараты, снижающие артериальное давление. При травмах, как правило, могут помогать обычные обезболивающие препараты. Николай Степук

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения необходимо посоветоваться со специалистом.

Альберт Ахметов
Алматы Казахстан
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