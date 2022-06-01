Детям устроили экскурсию по резиденции «Ақорда»

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В Международный день защиты детей организована познавательная экскурсия в резиденцию президента «Ақорда» для детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей-сирот, отличников учебы, победителей и призеров интеллектуальных и творческих конкурсов, передает Zakon.kz.