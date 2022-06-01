Детям устроили экскурсию по резиденции «Ақорда»
Фото: скриншот видео
В Международный день защиты детей организована познавательная экскурсия в резиденцию президента «Ақорда» для детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей-сирот, отличников учебы, победителей и призеров интеллектуальных и творческих конкурсов, передает Zakon.kz.
Видео опубликовали в Telegram-канале пресс-службы главы государства.
В экскурсии приняли участие 34 школьника в возрасте от 10 до 14 лет, которые приехали в столицу из всех регионов нашей страны. Дети посетили «Торжественный», «Мраморный» и «Восточный» залы в резиденции президента «Ақорда», – говорится в сообщении.
От имени главы государства детям были вручены подарки.
Защита интересов и обеспечение прав детей является одним из приоритетных направлений государственной политики, – отмечается в сообщении.
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