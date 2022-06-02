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Экспорт инертных газов ограничила Россия

материнская плата Фото: pixabay
Согласно постановлению правительства, неон, аргон, гелий и другие газы, которые используются для производства полупроводников и микросхем, будут продаваться в ограниченном количестве, передает Zakon.kz.

Как пишет iz.ru, неон на мировой рынок РФ поставляет до 30%. Теперь поставки возможны только по решению правительства, на основании предложений Минпромторга.

Отмечается, что микросхемы требуются для электроники во многих видах продукции: для изготовления гаджетов, автомобилей, навигационных систем и т.п.

В середине марта российские власти временно запретили экспорт зерновых в ЕАЭС и сахара в третьи страны. Ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, по сахару — до 31 августа.

Отметим, что в целях исключения возникновения дефицита на внутреннем рынке и загрузки мукомольных предприятий в Казахстане ограничили экспорт пшеницы и муки с 15 апреля по 15 июня.

Также 4 мая был введен запрет на вывоз из РК сахара белого и сахара-сырца тростникового сроком на шесть месяцев.

Елена Беляева
Россия
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