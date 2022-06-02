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Вытянут счастливый билет в июне: астролог назвала Топ-4 знаков зодиака

знаки зодиака, астрология, июнь, советы, счастливый билет Фото: freepik
Представители зодиакального круга могут расслабиться после того, как 2 июня завершится ретроградный Меркурий. По словам астролога Людмилы Митрохиной, можно больше не беспокоиться о преследовании бумеранга судьбы и смело готовиться к положительным переменам в жизни, передает Zakon.kz.

Как отметила эксперт по звездам порталу FTimes.ru, рожденные под такими созвездиями, как Овен, Лев, Скорпион и Козерог, в июне 2022 года вытянут свой счастливый билет.

Овен

Представителям зодиакального созвездия астролог советует готовиться к сюрпризам.

Это может быть все, что угодно — от приятного подарка от незнакомца до покупки выигрышного лотерейного билета. Есть большая вероятность того, что в скором времени Овнам вернут крупный долг или же им удастся одержать победу в споре.

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Также до конца июня представители знака могут получить долгожданный ответ от госорганизации, который они ждали очень долго.

Не бойтесь рисковать, ведь только так можно поймать удачу за хвост, а звезды вам будут в этом помогать.

Лев

В июне рожденных под этим созвездием ждет вознаграждение за достойное прохождение непростого коридора затмений.

Те, кто долго находится в отношениях, могут рассчитывать на заветное предложение руки и сердца, одиноких ждет успех в работе. Наверняка вас скоро повысят или выплатят хорошую премию.

Астролог Львам советует не бояться начинать свое дело, о котором они так долго мечтали.

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Есть большая вероятность того, что оно начнет вам приносить не только удовольствие, но и хороший заработок. Не живите одним днем, а лучше копите сбережения, чтобы потом пустить их в нужное русло. Если удастся доказать высшим силам, что вы достойны получить что-то большее, есть большая вероятность того, что удача будет постоянно с вами.

Скорпион

Представители этого знака зодиака очень долго испытывали финансовые трудности, однако теперь можно расслабиться, ведь счастливый билет достался именно им.

Даже если на вас посыпятся деньги, как из рога изобилия, не вздумайте их сразу тратить на все подряд. Лучше подойти к данному вопросу с умом и ответственностью.

По мнению эксперта по звездам, можно вложить полученный капитал в недвижимость или свое дело.

Можно также инвестировать во что-то, уж поверьте, тогда доход у вас значительно возрастет.

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Козерог

Последние месяцы для рожденных под этим созвездием были очень напряженными, но они стойко справлялись со всеми неудачами.

Теперь Козероги, как никто другой, заслужили счастья от Вселенной. В июне они могут получить надежного партнера, о котором так долго мечтали.

Как отметила астролог, июль и август будут одними из самых удачных месяцев для Козерогов за последние два года.

Будьте готовы к тому, что кардинальные перемены вас ждут практически во всех жизненных сферах. Теперь не надо останавливать свой выбор на карьере или семье, ведь судьба будет благосклонна к вашим желаниям и потребностям.

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Динара Халдарова
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